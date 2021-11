Petrucci begeeft zich met Dakar-overstap in totaal andere wereld

Danilo Petrucci reed negen jaar lang in de MotoGP, maar na een matig seizoen met KTM heeft hij besloten zijn bakens te verzetten. Het zitje bij Tech3 KTM ging naar jongere coureurs en Petrucci heeft zich deelname in de Dakar Rally ten doel gesteld. Aanvankelijk zou hij pas in 2023 debuteren, maar KTM heeft – ondanks de strenge kwalificatie-eisen – een manier gevonden om Petrucci al voor de aankomende editie in te schrijven. De voorbereiding op het debuut in de race, die voor de derde keer in Saudi-Arabië gehouden wordt, is in volle gang.

Voor de laatste MotoGP-race in Valencia reed Petrucci al een uitgebreid trainingsprogramma in Dubai. In voorbereiding op de Dakar is hij nog veel te vinden op de zandvlaktes en dat is nodig ook. “Het belangrijkste is om te leren over de Dakar, werkelijk alles is anders”, vertelde Petrucci. “Ik heb in die ene week training al meer kilometers gemaakt dan een heel jaar op de MotoGP-motor. Ik ben helemaal nieuw, maar gelukkig heb ik bepaalde skills al om goed te rijden met deze machine. De navigatie is echt iets waar je begrip van moet krijgen, in de MotoGP hebben we het over meters en millimeters. In de Dakar heb je het over kilometers en je weet nooit wat er gaat gebeuren. Daarom doe ik mee aan deze Dakar, daarna zullen we om tafel gaan met KTM en kijken wat het plan is voor het jaar erna. Als ik hiervan geniet of dat ik liever iets anders ga doen. Op dit moment ben ik vrij druk met de voorbereidingen, ik moet leren hoe deze race in zijn werk gaat.”

Het is een gigantische stap, maar passend in de carrière die Petrucci de afgelopen jaren doormaakte. Hij vertelde: “Vanuit het WK Superstock is mijn carrière vrij uniek geweest. Nooit eerder had iemand uit de MotoGP geprobeerd daar een rijder weg te halen. Niemand vertrouwde mij, maar dag na dag heb ik geleerd. Het is een unieke carrière geweest, ook nu weer. Vorig jaar voelde ik me niet zo goed meer, ik genoot niet echt van het racen. Ik moest er enorm veel energie in steken en kreeg er weinig voor terug. Ik ging terug naar de basis en wilde zoveel mogelijk op een motor rijden. Ik vroeg me af in welke sport je het langste in het zadel zit en dat is de Dakar. Ik reed op m’n vijftiende al op de crossmotor, dus ik dacht waarom niet. Met dank aan KTM ga ik deze maand veel trainen en dan doe ik mee aan de Dakar. Dat is een droom, daarna moeten we zien of ik daar blij van word. De blijdschap komt bij mij als ik snel ben op een motor, anders kan ik ook gewoon op de weg gaan rijden en koffie gaan halen. Ik wil altijd een tijd zien en het gevecht met de chrono aangaan, dus wat dat betreft is dit een mooie uitdaging.”

De definitieve route van de Dakar Rally is reeds bekendgemaakt. Vanaf 1 januari staat er zo’n 4.300 kilometer tegen de klok op het programma voor Petrucci en zijn collega motorrijders.

Danilo Petrucci, KTM Tech3 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images