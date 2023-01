Pascal de Baar won in 2016 de koninginnenrit van de Dakar Rally, destijds in de etappe van Belen naar La Rioja. Op Arabische bodem was het De Baar nog niet gelukt om een rit te winnen. Daar kwam woensdag verandering in. “Het is zeven jaar geleden”, rekent De Baar terug. De coureur van Riwald Dakar werd deze Dakar al meermaals geconfronteerd met pech, maar woensdag viel alles op z’n plek. “We waren er al dichtbij geweest; gisteren werden we tweede. Maar dan zie je ook dat het sport is. Je kunt niets kopen, je moet het allemaal doen. Het moet allemaal kloppen: de auto, het team, de crew en dan moet je nog een beetje geluk hebben. Vandaag hadden we het goede lootje.”

De Baar begon ongelukkig aan de Dakar Rally, maar heeft de stijgende lijn sindsdien te pakken. Voor de start van de tiende etappe voelde hij de ontspanning die nodig is. “Ik had heel goed geslapen, ook voor de start heb ik nog een tukje gedaan. Ik was er wel klaar voor. Ik zag sommige mensen heel nerveus zijn, maar dat had ik totaal niet. Laat maar komen, dit mijn terrein.”

Janus van Kasteren moest de proef openen na zijn overwinning in de negende etappe, direct daarna begon De Baar als tweede vrachtwagen. “Maar ik vermoed dat dat de bedoeling was. Van Kasteren wist sinds vanochtend dat hij klassementsleider werd door het wegvallen van Ales Loprais, dus ik kan me voorstellen dat hij het wel prima vond om te volgen”, zegt De Baar over de klassementsleider bij de trucks. “Aan het einde maakte ik een foutje waardoor hij weer wegreed. “Maar in tien kilometer hebben we twee minuten goedgemaakt, dus ook op snelheid konden we het. Dat het dan maar 22 seconden verschil is met Mitchel van den Brink? Die was zeker snel, maar hij moest achter zijn vader Martin blijven, zei hij."

Het biedt perspectief voor de Renaults van Riwald Dakar. De komende twee etappes vormen een marathonetappe, waar het serviceteam er niet aan te pas komt “Het onderhoud wat we nu doen is preventief”, zegt hij in het bivak in Shaybah. “De truck doet het prima. Daar ben ik niet bang voor. De duinen is mijn terrein. Ik zeg niet dat ik wel even ga winnen, maar kanshebber zijn we zeker en we gaan er absoluut ons best voor doen.”

In het klassement staat De Baar op de vijftiende plek, al doet hij officieel niet meer mee voor de medaille op het finishpodium. Na de pech van de eerste dagen zit De Baar in het Experience-klassement.