UPDATE: Benavides erft etappezege na flinke tijdstraf Quintanilla

Een drama voor Pablo Quintanilla. De Chileen was de snelste van de derde etappe in de Dakar Rally bij de motoren, maar na een flinke tijdstraf zakt de Honda-man naar plek zeven. Joan Barreda was als tweede in de tijdenlijsten terechtgekomen, maar de Spanjaard kreeg zelfs twintig minuten straf aan de broek. Kevin Benavides erft na de twee tijdstraffen de etappezege en klimt naar de zesde plek in de stand.

De winnaar van de etappe van zondag, Jose Cornejo, begon niet heel goed, maar wist mede dankzij de gepakte bonificatieseconden toch flinke stappen te maken. Verder dan een zevende plek kwam de andere Chileen in het veld niet. In het kielzog van de Honda-rijder dook Joan Barreda in de top-drie op en wist met een strak tempo een knappe tijd te noteren en werd net tweede. Na een tijdstraf van twintig minuten kukelde de coureur weer de top-tien uit. Hero kan na de derde etappe sowieso tevreden terugkijken naar de eerste twee rijders van het team, want ook Branch bleef goed in het spoor en kon de geleden schade beperken. De Botswaan trok als elfde uit het startbivak en deed dat naar behoren. Na de etappe kreeg ook hij een tijdstraf, maar met een minuutje erbij op kwam de leiding in het klassement niet in gevaar. Regerend kampioen Kevin Benavides kon na een moeilijke start van de 2024 Dakar Rally ook weer glimlachen. De Argentijn noteerde een derde tijd en mag weer omhoog kijken in het klassement. Door de tijdstraffen is dus de zege voor hem.

Voor Sam Sunderland eindigde de derde etappe vroeg. De Brit was in de eerste etappes een van de smaakmakers voor GasGas, maar al voor het eerste meetpunt speelde een technisch probleem op. De Brit trok alles uit de kast om zijn motor weer aan de praat te krijgen, maar slaagde daar niet in. Zo moet de Engelsman gedesillusioneerd de rally verlaten. Er valt hoe dan ook weinig te vieren voor GasGas, want ook Daniel Sanders miste de snelheid voor de top-tien en ziet het gat naar de top groeien. Ook Husqvarna-coureur Luciano Benavides kon al vroeg de etappezege uit zijn hoofd zetten. De Argentijn stond al vroeg op grote achterstand en zag de teller aan de finish oplopen tot een kwartier. Ook Sebastian Bühler zal balen, want met nog een kilometer of zeventig te gaan kwam hij vervelend ten val. Toby Price en Skyler Howes hielden de wacht bij de Duitser tot medische assistentie kwam en na kort onderzoek door de doktoren werd besloten de coureur naar het ziekenhuis te vervoeren. Een vervelend einde voor de Hero-coureur, die de eerste twee etappes goed doorkwam. Howes en Price kregen flink wat tijd terug, waardoor Howes nu vierde staat en Price P9 in handen kreeg.

Naast Quintanilla en Brabec was de rest van het Honda-team ook goed in vorm. Adrien van Beveren bivakkeert de hele Dakar al in de top-tien en met een zesde tijd in de maandagse etappe liet de Fransman zien dat hij ook een dark horse voor de eindzege is. Een eervolle vermelding voor Stefan Svitko, die te midden van al het fabrieksgeweld als privateer ook in de top-tien kwam.

Top-tien motoren derde etappe Dakar Rally 2024