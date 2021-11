Overzicht: Nederlandse deelnemers in Dakar Rally 2022

Motoren

Bij de motoren is Mirjam Pol de bekendste naam. Zij komt na een jaar afwezigheid weer aan de start met de Husqvarna van HT Rally Raid. Wiljan van Wikselaar debuteert bij de BAS Dakar-formatie van Bart van der Velden. Bram van der Wouden gaat het helemaal alleen doen, hij komt aan de start in het malle moto-klassement.

Nummer Naam Motor 40 Mirjam Pol Husqvarna 95 Wiljan van Wikselaar KTM 150 Bram van der Wouden Sherco

Auto’s

Erik van Loon en de broers Coronel kunnen bij de auto's een gooi doen naar een hoge positie in het klassement. Van Loon heeft de afgelopen maanden al flink wat kilometers gemaakt met de T1+, de Toyota Hilux die volgens het nieuwe reglement gebouwd is. Van Loon is tot nu toe zeer onder de indruk van deze nieuwe wagen. Met de Century CR6 hebben de broers Coronel een bewezen concept gekocht waarmee ze de potentie hebben om hun beste resultaat in de Dakar te evenaren of zelfs te verbeteren.

Maik Willems keert na een paar jaar afwezigheid weer terug, hij heeft de ervaren Rob van Pelt weer aan zijn zijde. Henri van Steenbergen gaat na 2018 voor een tweede deelname in de Dakar Rally.

Nummer Coureur + navigator Auto 217 Erik van Loon Sebastien Delauney Toyota Hilux T1+ 247 Tim Coronel Tom Coronel Century CR6 277 Maik Willems Rob van Pelt Toyota Hilux 292 Henri van Steenbergen Eyck Willemse Desert Warrior

SSV

De populariteit van de SSV-klasse is de afgelopen jaren flink gestegen, met maar liefst zeven Nederlandse inschrijvingen was de inbreng nog nooit zo groot. Michiel Becx en Hans Weijs hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de Arcane, zij komen daarmee in de T3-klasse aan de start. Voormalig motorrijder Paul Spierings maakt de overstap naar vier wielen, hij komt voor het eerst met de Can-Am T4 aan de start in de Dakar Rally. Gert-Jan van der Valk keert ook terug na de uitvalbeurt in 2021. Jan de Wit is een nieuwe naam in de Dakar, maar heeft met Serge Bruynkens een zeer ervaren navigator aan zijn zijde.

Nummer Coureur + navigator Auto 339 Michiel Becx Edwin Kuijpers Arcane (T3) 350 Hans Weijs Tim Rietveld Arcane (T3) 426 Paul Spierings Jan Pieter van der Stelt Can-Am (T4) 454 Gert-Jan van der Valk Branco de Lange Can-Am (T4) 459 André Thewessen Stijn Bastings Can-Am (T4) 461 Jan de Wit Serge Bruynkens Can-Am (T4) 469 Jeffrey Otten Nicky Zoontjes Can-Am (T4)

Trucks

Maar liefst vijftien Nederlandse equipes staan ingeschreven bij de vrachtwagens, daarbij een mix van ervaring en ook wat nieuwe namen. Janus van Kasteren heeft het beste startnummer, hij is een van de aanvoerders bij Team de Rooy. Van Kasteren heeft echter flink wat ervaring in het team. Martin van den Brink maakte de overstap van de MKR Renault naar Iveco terwijl oud-winnaar Hans Stacey na enkele jaren afwezigheid weer terugkeert. Snelle assistentie is Mitchel van den Brink, de zoon van.

Gert Huzink komt wel weer met een Renault in actie, het Riwald Dakar Team heeft achter de schermen hard gewerkt om de ontwikkeling van de hybride-truck door te zetten. Pascal de Baar verzorgt de snelle assistentie bij de Riwald-formatie. Kees Koolen is na een uitstapje naar de SSV-klasse weer terug in de vrachtwagen, hij is de enige deelnemer die de rally in alle klassen uitgereden heeft. Koolen stort zich met het nieuwe project op ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Het Firemen Truck Team is ook terug na de zware crash van afgelopen jaar, Richard de Groot zit andermaal achter het stuur. Maurik van den Heuvel viel in de editie 2021 ook uit na een crash, de Scania staat er echter weer goed voor. Van den Heuvel heeft zoals altijd grote ambities om een gooi te doen naar een goed resultaat.

Dan is er nog een categorie waar het doel vooral is om de finish te halen. Fruithandelaar William de Groot keert terug om de finish te halen, hij moest afgelopen jaar opgeven en zijn weg vervolgen in het verliezersklassement. Na het overlijden van vader Fried van de Laar hebben de zoons Jan en Ben hard gewerkt om een truck te prepareren voor deelname, zij hebben de overstap gemaakt naar Iveco.

De finish halen is ook het doel voor William van Groningen, Egbert Wingens, Ben de Groot en Gerrit Zuurmond.

Nummer Crew Truck 504 Janus van Kasteren Marcel Snijders Darek Rodewald Iveco 506 Martin van den Brink Peter Willemsen Bernard der Kinderen Iveco 515 Hans Stacey Anton van Limpt Randy Smits Iveco 516 Gert Huzink Rob Buursen Martin Roesink Renault 518 Pascal de Baar Jan van der Vaet Stefan Slootjes Renault 520 Kees Koolen Wouter de Graaff Gijsbert van Uden Iveco 522 Richard de Groot Jan Hulsebosch Markus Laan Iveco 523 Maurik van den Heuvel Martijn van Rooij Wilko van Oort Scania 524 Mitchel van den Brink Rijk Mouw Bert Donkelaar Iveco 527 William de Groot Tom Brekelmans Remon van der Steen DAF 530 Ben van de Laar Jan van de Laar Dolph Huijgens Iveco 535 William van Groningen Wesley van Groningen Remco Arjen Aangeenbrug Iveco 537 Egbert Wingens Marije van Ettekoven Marijn Beekmans Iveco 538 Ben de Groot Ad Hofmans Govert Boogard DAF 539 Gerrit Zuurmond Tjeerd van Ballegooy Klaas Kwakkel MAN

