Organisatie onthult route en veranderingen voor Dakar 2023

De route van de 45ste Dakar Rally loopt dwars door Saudi-Arabië. De start vindt plaats bij de Rode Zee in het zogenaamde Sea Camp. De finish is vijftien dagen later in Dammam, aan de oostelijke zijde van het land. Het is voor het eerst dat de rally in het oosten van Saudi-Arabië eindigt, voorheen werd er altijd een ronde gedaan met finish in of nabij Jeddah. De rustdag is net als vorig jaar in Riyad. “De route hebben we moeilijker gemaakt dan vorig jaar”, zegt David Castera in gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. "Dat mag ook wel. In Saudi-Arabië is de potentie van het terrein nog niet ten volste benut. Zo kon het Lege Kwartier, een gigantisch woestijngebied in het zuidoosten van het land, vorig jaar niet gebruikt worden vanwege de dreigende situatie in buurland Jemen."

Daar komt dit jaar verandering in, vertelt Castera, al is de eerste week van de wedstrijd meer zoals we die uit de voorgaande edities op Saudische bodem gezien hebben. Tot aan de rustdag (8 etappes) wordt ruim driekwart van de totale afstand al afgewerkt: 3.403 kilometer rijden de deelnemers tegen de klok voor ze in Riyadh aankomen voor de rustdag. “De eerste week van de Dakar is zoals we die kennen met duinen, zand, snelle en technische stukken. Het grootste verschil is dat we meer kilometers maken. In de tweede week verandert de dynamiek van de wedstrijd volledig. We gaan van lange proeven naar korte etappes, maar met heel veel duinen. Dat zal het karakter dan de Dakar veranderen. Er zitten soms meer dan 200 kilometer aan duinen in een dag, dat lijkt weinig, maar het is puur. Het is de eerste keer dat we voor de twee weken zo’n verschillende route aangelegd hebben.”

Het zwaartepunt van de rally ligt in het Lege Kwartier, waar in de laatste dagen van de wedstrijd gereden wordt. Etappe 11 is 275 kilometer lang, de volgende dag staat er 185 kilometer op het programma. Het is bovendien de marathonetappe waar deelnemers het zonder assistentie van hun teams moeten zien te redden. Volgens Castera wordt het een ongeëvenaard spektakel. “Er is helemaal niets”, zegt hij over het Lege Kwartier. “We hebben geen dieren, geen mensen, geen voetstappen en geen tracks aangetroffen. Het is totale leegte. Het is interessant omdat er wel echte duinen liggen. Tot nu toe waren de duinen nooit heel lastig, maar de moeilijkheidsgraad zal nu zeker veranderen.”

Volledige route van Dakar 2023

Datum Etappe Locatie Special stage Totaal 31 december Proloog Sea Camp – Sea Camp 11 kilometer 11 kilometer 1 januari Etappe 1 Sea Camp – Sea Camp 368 kilometer 603 kilometer 2 januari Etappe 2 Sea Camp – Al Ula 431 kilometer 590 kilometer 3 januari Etappe 3 Al Ula – Ha’il 447 kilometer 669 kilometer 4 januari Etappe 4 Ha’il – Ha’il 425 kilometer 573 kilometer 5 januari Etappe 5 Hai’il – Ha’il 375 kilometer 646 kilometer 6 januari Etappe 6 Ha’il – Al Duwadimi 466 kilometer 877 kilometer 7 januari Etappe 7 Al Duwadimi – Al Duwadimi 473 kilometer 641 kilometer 8 januari Etappe 8 Al Duwadimi - Riyadh 407 kilometer 722 kilometer 9 januari Rustdag Riyadh 10 januari Etappe 9 Riyadh - Haradh 439 kilometer 710 kilometer 11 januari Etappe 10 Haradh - Shaybah 114 kilometer 623 kilometer 12 januari Etappe 11 Shaybah - Ardah 275 kilometer 420 kilometer 13 januari Etappe 12 Ardah – Shaybah 185 kilometer 395 kilometer 14 januari Etappe 13 Shaybah – Al Hofuf 154 kilometer 669 kilometer 15 januari Etappe 14 Al Hofuf – Dammam 136 kilometer 414 kilometer

Veranderingen in de reglementen

De organisatie heeft voor dit jaar weer enkele aanpassingen gedaan om de competitie spannender en beter te maken. Winnaars van etappes waren in de afgelopen jaren in het nadeel omdat ze de volgende etappe moesten openen. Het zoeken van de juiste route is een klus waarbij opperste concentratie vereist is en wat over het algemeen ten koste gaat van snelheid. Dit jaar wordt er balans in aangebracht met de invoering van een systeem waarin degene die de proef opent beloond wordt voor de voorsprong die hij heeft.

Dit wordt gemeten van de start tot de tankstop die doorgaans halverwege de proef zit. Per kilometer krijgt de leider anderhalve seconde als hij aan kop blijft rijden, de tweede coureur krijgt een seconde per kilometer en de coureur op de derde plek krijgt een halve seconde bonus. Als een coureur de volledige afstand tot de tankstop aan kop rijdt (bijvoorbeeld 200 kilometer), krijgt hij een tijdbonus van vijf minuten.

Een andere aanpassing is dat motorcoureurs in de elite-klasse niet kunnen terugkeren in de race als ze uitvallen. Vorig jaar was dit nog wel mogelijk. Danilo Petrucci kwam zodoende terug in de wedstrijd en won zelfs nog een etappe. “Als de motorrijder een probleem krijgt, gaat hij naar huis”, zegt Castera. In de andere klassen is het nog wel mogelijk om buiten mededinging mee te doen na een uitvalbeurt.