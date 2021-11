Negenvoudig WRC-wereldkampioen Sebastien Loeb beleefde in januari weinig plezier aan zijn deelname in de Dakar Rally. De coureur ging vaak in de mist met de navigatie en kreeg enkele boetes vanwege snelheidsovertredingen. Hij gaf de schuld aan een falend GPS-systeem. Ook Carlos Sainz was niet blij met de roadbooks die de organisatie had afgeleverd, hij verloor tijd door gemaakte navigatiefouten en wees Castera en de zijnen aan als schuldige daarvan. De wedstrijddirecteur reageerde in januari al fel op die verwijten, tijdens een vraaggesprek met geselecteerde media waaronder Motorsport.com ging Castera weer in op het vraagstuk.

Gevraagd welke maatregelen genomen zijn om dergelijke kritiek te voorkomen, zei Castera: “Niets. Sainz werd helemaal gek, maar dat was omdat er te veel genavigeerd moest worden en niet omdat het roadbook niet klopte. Ik prepareer een Dakar op basis van drie ingrediënten: snelheid, uithouding en navigatie. Dat laatste is een heel belangrijk onderdeel en dat blijft dit jaar ook zo. Het is in de voorbereiding moeilijk te zeggen hoe moeilijk het navigeren wordt als ik bezig ben met het maken van de routes. Ik doe het in mei of september, zij komen er in januari. De tracks veranderen in die periode, ze worden meer of minder zichtbaar. In het roadbook hebben we alles in kleuren aangegeven, zeker nu ze gebruik maken van ander materiaal (een digitaal roadbook in plaats van een papieren boekje). Sainz heeft me gevraagd om meer punten aan te geven als het moeilijk wordt. Misschien hebben we dat een beetje gedaan, maar de navigatie is belangrijk en dat zal ik ook altijd verdedigen. Het is onderdeel van de spirit van Dakar en dat zullen we altijd volhouden.”

Elektrische toekomst van Dakar 'heel belangrijk'

De Dakar Rally begint in 2022 aan een nieuw hoofdstuk dat uiteindelijk moet leiden tot een volledig duurzame rally. Audi heeft zich als eerste grote autofabrikant gecommitteerd aan het nieuwe project, in de komende jaren moeten andere grote partijen volgen. Volgens Castera is het heel belangrijk voor de organisatie dat Audi, dat drie wagens inzet voor Stephane Peterhansel, Carlos Sainz en Mattias Ekström, heel veel energie in de Dakar steekt. “Dat is heel belangrijk, het is een gigantisch merk met een groot budget en ze steken veel tijd in de ontwikkeling. Meer dan ooit is dat we bouwen aan de Dakar van de toekomst. We hebben een nieuw reglement voor wagens met andere energiebronnen. Het is het begin van de toekomst waarin we willen dat alle voertuigen elektrisch worden. Dat gaat we gewoon doen. Het is belangrijk dat we groen worden. Het Audi-project is wat dat betreft heel positief en is het begin van een groot verhaal. Ik kijk uit naar 2026 als de eerste dertig deelnemers een elektrische wagen moeten hebben. Toyota komt in 2024 met een project, er zijn nog twee of drie andere projecten. We evalueren de reglementen continu omdat we het haalbaar moeten maken. Het is enorm veeleisend om aan dit soort zaken te werken, maar het moet lukken.”