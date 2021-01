Organisatie Dakar Rally kort zesde etappe naar Ha'il flink in

Dat heeft volgens de organisatie alles te maken met de moeilijkheidsgraad van de vijfde etappe, die op donderdag verreden werd. Omdat een aanzienlijk deel van de deelnemers nog met die proef bezig zou zijn, heeft de organisatie besloten om een flink deel van de zesde etappe te schrappen. Ook is de start van de etappe daardoor met anderhalf uur uitgesteld.

“Een significant aantal deelnemers heeft problemen gehad om de finish van etappe 5 te bereiken”, maakte de organisatie bekend. “Daarom hebben we besloten om de start uit te stellen met anderhalf uur. De route van de special in etappe 6 is ingekort met zo’n 100 kilometer om het minder zwaar te maken. Desondanks zullen deelnemers nog altijd veel zand en duinen moeten overwinning. Ook is er weer een kans voor de navigators om zich te onderscheiden. Na afloop van de etappe mogen ze genieten van een welverdiende rustdag.”

Voor zover bij Motorsport.com bekend hebben drie trucks en een paar auto’s de proef van donderdag nog niet uitgereden. Wat betreft de Nederlandse deelnemers ging het om vrachtwagenchauffeurs Alexander Koot en William de Groot. Van die laatste is bekend dat hij technische problemen heeft gehad. In de ssv-klasse zou debutant Gert-Jan van der Valk nog met de etappe bezig zijn. Ook Mathieu Serradori, een van de outsiders bij de auto’s, zou nog in die proef zitten.

Bij de motoren gaat Kevin Benavides aan de leiding, Stephane Peterhansel leidt de dans bij de auto’s. Dmitry Sotnikov gaat fier aan kop bij de vrachtwagens.