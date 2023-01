Al-Attiyah wint ondanks Audi-boost, Loeb crasht in vijfde etappe

De 373 kilometer lange special stage met start en finish in Ha’il bestond volledig uit zand. Dat was spek naar de bek van Nasser Al-Attiyah. In het eerste deel moest hij het nog afleggen tegen Stéphane Peterhansel en Sébastien Loeb, maar in het tweede deel van de proef maakte de Toyota-man het verschil. Vanaf kilometer 210 liep de voorsprong van Al-Attiyah op en aan de finish was hij 1.57 minuut sneller dan Carlos Sainz. Peterhansel verloor in de laatste kilometers nog behoorlijk wat tijd en kwam op 3.44 minuten van Al-Attiyah aan de finish.

Yazeed Al-Rajhi kwam op 8.43 minuten van Al-Attiyah binnen en heeft in het klassement de tweede plek verloren aan Peterhansel. Monsieur Dakar staat nu op 22.36 minuten van Al-Attiyah. Henk Lategan finishte op de vijfde plek voor de verrassend sterke debutant Lucas Moraes. Giniel de Villiers kwam op 19.44 minuten als zevende binnen.

Sébastien Loeb kwam opnieuw in de problemen. De etappewinnaar van woensdag viel in de laatste 20 kilometer stil door een crash. De negenvoudig wereldkampioen WRC was van een duin gekukeld. Hij verloor aan de finish slechts 19.58 minuten. De schade aan de BRX Hunter viel relatief gezien mee. In het klassement liep Loeb al langer achter de feiten aan, in het dagklassement eindigde hij op de negende plek. Vaidotas Zala, die niet meer meedoet in het algemeen klassement, werd tiende.

Tim en Tom Coronel hebben zich donderdag tijdens de vijfde etappe gehandhaafd in de top-twintig. Op 40.08 minuten van Al-Attiyah bereikten zij de finish op de twintigste plek, nog voor Mattias Ekström van Audi. De Zweedse coureur stond enige tijd stil en verloor 45 minuten.

Erik van Loon kwam donderdag ook al vroeg in de etappe in de problemen. Na 138 kilometer stond Van Loon een half uur stil, Motorsport.com heeft vernomen dat het kwam door een kapotte aandrijfas en problemen met het differentieel van de Toyota Hilux. Hij kon zijn weg vervolgen, maar de problemen bleven hem en navigator Sébastien Delaunay parten spelen met onder meer een crash in het tweede deel van de proef. Van Loon kwam op anderhalf uur achterstand aan de finish.

Dit bericht wordt aangevuld.