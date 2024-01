De komende twee weken verdedigt Nasser Al-Attiyah zijn Dakar-titel bij de auto's. De afgelopen twee jaar wist de 53-jarige coureur de slopende woestijnrally op zijn naam te schrijven, waarmee hij zijn totaal op vijf overwinningen heeft gebracht. Die behaalde hij met drie verschillende fabrikanten en in de aanstaande editie gaat hij proberen om met een vierde fabrikant te zegevieren. Al-Attiyah heeft na zeven jaar afscheid genomen van Toyota en is overgestapt naar Prodrive, waar hij met de Hunter gaat rijden. In 2025 volgt vervolgens de overstap naar nieuwkomer Dacia.

Na aankomst in het eerste Dakar-bivak van 2024 in Al-Ula sprak Al-Attiyah uit een zware strijd om de zege te verwachten, maar hij is tevens vol vertrouwen. "De nieuwe Dakar is totaal anders in 2024. De eerste etappes zullen veel moeilijker zijn met honderden lastige kilometers. Ik ben echter blij om hier te zijn met een nieuwe auto, de Hunter van Prodrive", zegt Al-Attiyah. "Ik hoop de Dakar-titel te verdedigen om zo drie keer op rij te winnen." Als dat lukt, treedt de Qatarees in de voetsporen van Ari Vatanen en Pierre Lartigue als coureurs die het autoklassement drie keer op rij wonnen. Vatanen deed dat in 1989, 1990 en 1991, Lartigue volgde dat voorbeeld in 1994, 1995 en 1996.

Foto: Red Bull Content Pool Namens Prodrive jaagt Nasser Al-Attiyah in 2024 op zijn zesde Dakar-zege.

Een van de concurrenten waar Al-Attiyah mee moet afrekenen, is Audi. De Duitse fabrikant doet met drie RS Q e-trons mee aan de Dakar Rally en heeft zelfs 15 kW meer vermogen gekregen voor de aankomende editie, maar dat baart de Prodrive-rijder geen zorgen. "Audi? Ik geef ze slechts drie dagen voordat ze naar huis gaan. Je zag het in Marokko en Aragon na honderd kilometer al", verraste Al-Attiyah na een vraag van Motorsport.com. Hij heeft geen moeite met het besluit van de FIA om de Audi's meer vermogen te geven. "Het is niet mijn beslissing, maar we moeten het accepteren omdat de FIA een andere visie heeft. We weten het niet, maar we zullen tijdens de eerste drie dagen zien dat Audi snel is."

Met de overstap naar Prodrive vertrekt Al-Attiyah naar een team dat zelden gevrijwaard blijft van technische problemen tijdens Dakar. Toch voorziet hij geen issue. "Als je naar Toyota's track record kijkt, heeft iedere auto problemen gehad op die van mij na. Dakar heeft zijn trucs en alle auto's zijn hetzelfde", legt hij uit. "Tegenwoordig kom je problemen tegen als je iedere dag tot de limiet gaat. Je moet over alles nadenken als je de limiet opzoekt, maar het draait niet om de betrouwbaarheid van de Toyota of de Hunter. Als je de geschiedenis van Toyota bekijkt, hadden we iedere editie meer dan vijftien auto's. Allemaal kenden ze tegenslag, behalve ik. Dat is mijn geheim en dat moet ik geheim houden, want het is heel belangrijk om je auto goed te behandelen met goede positionering en goede snelheid. Anders gaat de auto stuk."