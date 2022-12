Al-Attiyah ziet Alonso terugkeren naar Dakar: "We wachten op hem"

Nadat hij na een teleurstellend verlopen tweede avontuur bij McLaren even klaar was met de Formule 1, probeerde Fernando Alonso verschillende andere takken van autosport uit, waaronder de Dakar Rally. Hij deed mee met een Toyota Hilux en maakte indruk door in acht van de twaalf etappes in de top-tien te finishen. In het eindklassement was er een respectabele dertiende plek.

In 2021 keerde Alonso bij Alpine terug in de Formule 1 en vanaf 2023 komt de tweevoudig wereldkampioen aan de start voor Aston Martin, waar hij een meerjarige deal heeft getekend. Alonso is dus zeker nog tot eind 2024 actief in de koningsklasse van de autosport. Wat hij daarna gaat doen, is niet bekend. Het valt echter niet uit te sluiten dat de 32-voudig Grand Prix-winnaar zich vanaf 2025 weer met andere vormen van autosport gaat bezighouden, zoals rally raid.

Nasser Al-Attiyah hoopt in elk geval dat Alonso in de toekomst nog eens deel zal nemen aan de Dakar Rally. “Ik probeer Fernando nog steeds over te halen om nog eens aan de Dakar mee te doen”, reageert de Toyota-rijder op een vraag van Motorsport.com. “Ik kende hem van de Formule 1, maar ontmoette hem voor het eerst in 2020, toen hij bij het team kwam. Het team vroeg me om Fernando te helpen en hem te leren hoe hij in zandduinen moet rijden. We brachten drie dagen in Qatar door en hij deed het verbazingwekkend goed. Hij heeft zeer veel talent.”

“Hij liet tijdens zijn eerste deelname aan de Dakar zien over de snelheid te beschikken. Maar voor een wedstrijd als deze heb je ook ervaring nodig. Als je kijkt naar de geschiedenis van de Dakar, dan heb je vier, vijf, zes jaar nodig voordat je kunt winnen. Maar het was erg mooi om hem erbij te hebben. We hebben nog steeds contact met elkaar. We wachten op hem.” Al-Attiyah ziet een terugkeer van Alonso in de Dakar Rally als een realistische mogelijkheid. “Hij heeft erg van de Dakar genoten. Misschien na volgend jaar of over een jaar of twee.”

Op 31 december begint in Saudi-Arabië de 45ste editie van de Dakar Rally. Al-Attiyah begint als regerend winnaar aan het evenement. Zoals gewoonlijk doet Motorsport.com uitgebreid verslag van de rally.