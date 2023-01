Al-Attiyah kwam al in de derde etappe aan de leiding van de Dakar Rally. Hij eindigde die dag niet in de top-tien, maar bleef op een paar lekke banden na wel uit de problemen. Vanaf dat moment was het zaak om te pushen. Al-Attiyah maakte zich na de vermogensboost van Audi kwaad en won de etappes vijf en zes op overtuigende wijze.

Vooral die laatste rit was desastreus voor de tegenstanders van Audi. Stéphane Peterhansel stond derde bij aanvang van die rit, maar vloog uit de wedstrijd. Ook Carlos Sainz, tot dat moment een van de snellere rijders in een Audi, ging in de fout en verloor kostbare tijd. Toen ook Henk Lategan en Yazeed Al-Rajhi steken lieten vallen, had Al-Attiyah het heft in handen en kon hij controleren in de tweede week.

Na overwinningen in 2011 met Volkswagen en in 2015 met Mini, is dit alweer de derde eindzege met Toyota. Voor bijrijder Mathieu Baumel is het zijn vierde eindzege in de Dakar Rally. Hij staat daardoor nu tweede in de ranglijst van coureurs met de meeste eindzeges in een auto. Peterhansel gaat nog altijd aan de leiding, maar Al-Attiyah is rallylegende Ari Vatanen nu voorbij.

Sébastien Loeb eindigde na een indrukwekkende tweede week op de tweede plek in het klassement, Dakar-revelatie Lucas Moraes sloot de rally af met de derde plek in de eindrangschikking. Hij is de beste Dakar-debutant in een auto sinds Juha Kankkunen in 1988.

Etappe 14 een prooi voor Chicherit

In de laatste 136 kilometer van de Dakar Rally deed Al-Attiyah zoals verwacht geen gekke dingen. Hij liet de strijd om de dagzege gaan en focuste zich op heelhuids aankomen. Guerlain Chicherit pakte de dagzege, zijn tweede van dit jaar. In de laatste proef was hij 1.36 minuten sneller dan Mattias Ekström van Audi. De Zweed greep deze Dakar meermaals naast de dagzege. Sebastian Halpern werd derde voor Kuba Przygonski. Henk Lategan stelde de vijfde plek veilig voor Sébastien Loeb. Lategan en Loeb eindigden aanvankelijk op de tweede en vierde plek, maar kregen na de streep nog een tijdstraf van twee minuten.

Yazeed Al-Rajhi werd zevende voor Al-Attiyah en Giniel de Villiers. Ook de Zuid-Afrikaan kreeg nog twee minuten tijdstraf. Voormalig motorcoureur Carlos Checa sloot de rally af met de tiende plek.

Willems beste Nederlander

Vier van de zes Nederlanders die van start gingen bij de auto's, zijn ook aan de finish gekomen. Maik Willems was op de 34ste plek de beste Nederlander in het klassement. Debutant Dave Klaassen reed de wedstrijd zonder veel problemen uit op de 35ste plek. Ronald van Loon en Tim Coronel werden officieel niet geklasseerd door uitvalbeurten eerder in de rally, maar ze bereikten de finish wel.

Michel Kremer en Thomas de Bois moesten de rally al in de eerste etappe staken toen hun auto volledig in vlammen opging. Erik van Loon viel in de zevende etappe uit en kondigde direct zijn afscheid uit de Dakar Rally aan.