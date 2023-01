Van Kasteren werd al de hele week geplaagd door problemen. Vroeg in de rally kreeg hij een tijdstraf voor het missen van een waypoint, verder moest hij enkele dagen dealen met motorstoring. Donderdag ging de ritzege net aan zijn neus voorbij toen hij in de laatste kilometers een lekke band kreeg. Vrijdag leek er geen maat te staan op de coureur uit de renstal van Gerard de Rooy. Vanaf het vierde tussenpunt nam hij de koppositie van Van den Brink over en bouwde aan een marge van ruim drie minuten.

Van Kasteren kwam aan de finish in een tijd van 3 uur, 47 minuten en 33 seconden, maar verloor zijn voorsprong in de laatste kilometers. Na 358 kilometer was Van den Brink sneller met 35 seconden voorsprong, Van Kasteren moest daardoor weer genoegen nemen met de tweede plek. Voor Van den Brink is het zijn eerste etappezege in de Dakar Rally. Het is voor de twintigjarige coureur uit Harskamp de eerste rally dat hij voor eigen kansen mag rijden. Tot nu toe reed hij steeds in dienst van zijn vader of teamgenoten.

Martin Macik kwam op 2.30 minuten aan de finish, hij werd derde. Martin van den Brink finishte met een achterstand van 10.41 minuten. Dat was genoeg voor de vierde plek in de uitslag en de leiding in het algemene klassement. Van den Brink profiteerde van Ales Loprais, die voor het eerst deze rally tegen tijdverlies aanliep. De neef van wijlen Dakar-legende Karel Loprais verloor na 121 kilometer maar liefst 25 minuten. Aan de finish had hij 26.40 minuten achterstand.

Daarmee is Van den Brink senior de nieuwe leider in de wedstrijd bij de vrachtwagens. Zijn voorsprong in het algemeen klassement is 37 seconden.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 6 - Trucks

Positie Coureur/monteur/navigator Team Tijd + verschil 1 Mitchel van den Brink / Jarno van de Pol / Moi Torrallardona #511 - Eurol Rallysport/Team de Rooy 3u46m58s 2 Janus van Kasteren / Darek Rodewald / Marcel Snijders #502 - Team de Rooy +00.00.35 3 Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda #501 - MM Technology +00.02.30 4 Martin van den Brink / Rik Mouw / Erik Kofman #506 - Eurol Rallysport/Team de Rooy +00.10.41 5 Kees Koolen / Wouter de Graaff / Wouter Rosegaar #500 - Project 2030 +00.24.51 6 Aleis Loprais / Petr Pokora / Jaroslav Valtr Jr #508 - Instaforex Loprais Praga +00.26.40 7 Pascal de Baar / Stefan Slootjes / Marcin Krüger #507 - Riwald Dakar Team +00.27.34