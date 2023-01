Kremer debuteerde deze Dakar in de Century-auto die ook de broers Coronel gebruiken voor hun avonturen in de woestijn. Ze begonnen zondag voortvarend aan de eerste etappe, maar na een kleine honderd kilometer sloeg het noodlot toe. “We begonnen wat te ruiken in de auto”, legt Kremer uit. “Thomas keek even en het volgende moment riep hij: ‘We staan in de brand, we staan in de brand!’ We zijn uit de auto gesprongen, daarbij heb ik volgens mij mijn ribben gekneusd. Daar heb ik veel last van. Het ging zo verschrikkelijk hard met de brand, niet normaal.”

Er is niets overgebleven van de Century. “De auto is volledig afgebrand, ik ben blij dat wij er heelhuids uitgekomen zijn”, aldus Kremer. “Ik denk dat we het niet gered hadden als we nog honderd meter verder gereden waren. Het ging zo verschrikkelijk hard. We weten niet wat de oorzaak is.” De Bois zegt: “We werden compleet verrast, ik weet niet of we hier zo hadden gestaan als we honderd meter later gestopt waren. Dit doet gewoon pijn, het is heel teleurstellend. Ik weet gewoon dat de auto, de ervaring die we hebben, de samenwerking met Michel.”

De Bois reed de Dakar Rally al een paar keer uit, maar voor Kremer had het zijn eerste moeten worden. Die droom spatte ruw uiteen. “Hij rijdt op een natuurlijke manier, het was zo mooi geweest om dat meer te laten zien”, zegt De Bois over Kremer. “Uiteindelijk is het doel om de finish te halen, dat je op zo’n lullige manier uitvalt en gelijk ook een auto afschrijft. Dat je zo keihard afgestraft wordt, dat doet echt pijn. Het enthousiasme van Michel is zo mooi. Ik word er zelf ook blij van, maar het is zijn eerste Dakar. Dat het dan zo gaat… Mag ik het zeggen? Dat is gewoon kut.”

Kremer heeft zich voorgenomen om volgend jaar terug te keren in de Dakar Rally.