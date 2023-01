Bronnen langs het parcours zagen Van Loon voorbijkomen met kapot bodywork, ook het raam uit de deur van de bijrijder was kapot. Van Loon is over de kop gegaan tijdens de proef. De wagen werd door omstanders weer op de wielen gezet waarna de equipe de proef kon uitrijden. De schade bleef beperkt tot wat bodywork, maar het tijdverlies was aanzienlijk. Na elf kilometer stopte hij de chrono op 6.47 minuten achterstand van dagwinnaar Mattias Ekström.

De Zweed van Audi was de snelste op de eerste dag, hij liet BRX-rijder Sebastien Loeb achter zich. Het verschil was een seconde. Stéphane Peterhansel eindigde op elf seconden als derde voor Nasser Al-Attiyah op twaalf seconden. Guerlain Chicherit, dit jaar uitkomend met een BRX, eindigde op de vijfde plek voor Carlos Sainz en Yazeed Al-Rajhi. Jakub Przygonski werd achtste voor Orlando Terranova en de Zuid-Afrikaan Henk Lategan.

Door de averij bij Van Loon werden de broers Tim en Tom Coronel de beste Nederlanders bij de auto’s. De equipe was 52 seconden langzamer dan Ekström. Dat was goed voor de 29ste tijd. Maik Willems begon zijn negende Dakar Rally met de 39ste tijd in de proloog. Hij gaf 1.38 minuut toe op Ekström. Michel Kremer, die de tweede Coronel Century CR6 bestuurt, was twee seconden langzamer dan Willems en dat leverde hem de 41e tijd op.

Dave Klaassen begon zijn jongensdroom met de 53ste plek. Hij was 1.54 minuten langzamer dan Ekström. Debutant Ronald van Loon sloot de proloog af op de 55ste plek. Hij gaf met zijn Red-Lined 1.56 minuten toe op Ekström.

Uitslag: Proloog Dakar Rally 2023 - Auto's

Positie Piloot/navigator Team Tijd (Startplek in de etappe) Verschil (Uitslag in de etappe) 1 M. EKSTROM (SWE) E. BERGKVIST (SWE) #211 - TEAM AUDI SPORT 11:10:30 (18e) 8:00 (1e) 2 S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) #201 - BAHRAIN RAID XTREME 10:46:30 (2e) +0:01 (2e) 3 S. PETERHANSEL (FRA) E. BOULANGER (FRA) #204 - TEAM AUDI SPORT 11:04:30 (14e) +0:11 (3e) 4 N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (FRA) #200 - TOYOTA GAZOO RACING 10:45:00 (1e) +0:12 (4e) 5 G. CHICHERIT (FRA) A. WINOCQ (FRA) #206 - GCK MOTORSPORT 10:51:00 (5e) +0:13 (5e) 6 C. SAINZ (ESP) L. CRUZ (ESP) #207 - TEAM AUDI SPORT 11:07:30 (16e) +0:14 (6e) 7 Y. AL RAJHI (SAU) D. VON ZITZEWITZ (DEU) #202 - OVERDRIVE RACING 10:48:00 (3e) +0:16 (7e) 8 J. PRZYGONSKI (POL) A. MONLEON (ESP) #203 - X-RAID MINI JCW TEAM 10:49:30 (4e) +0:16 (8e) 9 O. TERRANOVA (ARG) A. HARO BRAVO (ESP) #208 - BAHRAIN RAID XTREME 10:54:00 (7e) +0:20 (9e) 10 H. LATEGAN (ZAF) B. CUMMINGS (ZAF) #217 - TOYOTA GAZOO RACING 11:13:30 (20e) +0:21 (10e)