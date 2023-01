Het vliegt tot nu toe alle kanten op bij de vrachtwagens. De afwezigheid van Kamaz heeft ervoor gezorgd dat de strijd in de Dakar Rally volledig open ligt.De enige constante tot nu toe is dat de Tsjechen de dagoverwinningen pakken. Martin Macik won al drie etappes, waaronder die van woensdag. Ales Loprais, de klassementsleider, won de andere proef. De meeste Nederlanders hebben inmiddels hun portie tegenslag gehad, maar Martin van den Brink is wonderwel door de pittige eerste fase van de rally gekomen. De routinier uit Harskamp begon zondag met de tiende plek, maar is sindsdien steevast in de top-vijf te vinden.

In de vierde etappe finishte hij op de vierde plek en in het klassement steeg hij twee plekken ten koste van Martin Macik en Janus van Kasteren. “We zijn dik tevreden”, zegt Van den Brink senior. “We hebben vandaag weer een heerlijke dag gehad. Het was een mooie, lange en zware proef met ontzettend veel zand. Het voelde echt als een dagje knallen in het Harskampse zand. We bleven de hele dag lekker rollen en de truck ging fantastisch. De Iveco heeft het wel zwaar gehad, maar is technisch gezien niet gesloopt. Daardoor staan we nu tweede in het klassement. Het laat maar zien dat er in de Dakar Rally van alles mogelijk is. Pech zit soms in een klein hoekje.”

Vertrouwen groeit bij Van den Brink junior

Pech was er woensdag voor verschillende Nederlanders. Richard de Groot kukelde van een duin, Gert Huzink en Janus van Kasteren kwamen (weer) stil te staan met problemen. Mitchel van den Brink beleefde maandag een slechte dag, maar heeft zich sindsdien herpakt. Na de vierde plek op dinsdag, eindigde hij in de vierde etappe op de tweede plek. Van den Brink junior is daardoor in het klassement opgeklommen tot de zesde plek, op twee uur achterstand van de raceleider.

En toch had het woensdag heel anders kunnen lopen voor Van den Brink. “We hebben echt super veel geluk gehad”, zegt hij. “Op acht kilometer voor de finish viel de truck stil. We hebben een tijdje gewacht en daarna startte hij gelukkig weer. We zijn rustig naar de finish gereden, de tweede plek is prachtig.” In het rondje Ha’il zaten een paar flinke duinen, erkent Van den Brink: “We hebben een keer wat tijd verloren omdat we een duin niet op konden komen. We hadden Gert Huzink en Jaroslav Valtr net ingehaald en reden vlak achter Martin Macik, maar zij kwamen ons toen weer voorbij. Na de neutralisatie zijn we ze weer gepasseerd, maar we hebben ook nog een paar minuten verspeeld bij het zoeken naar een waypoint.”

Met het vertrouwen zit het wel goed bij de jongste Van den Brink: “Zeker als we zo kunnen blijven rijden geeft dat vertrouwen. We hebben gezien dat we erbij kunnen zitten als alles goed gaat. Daar zijn we echt heel blij mee.”