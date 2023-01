De 373 kilometer lange vijfde etappe bestond volledig uit zand. Bij de trucks deden de Nederlanders de hele dag vooraan mee in de wedstrijd, maar uiteindelijk ging Ales Loprais er met de dagzege vandoor. Mitchel van den Brink klokte de snelste tijd bij het eerste tussenpunt, daarna was Janus van Kasteren kilometerslang de snelste man in koers. De geplaagde kopman van Team de Rooy leek op de dagzege af te koersen. Hij klokte op zes van de acht tussenpunten de snelste tijd. Maar kort voor het laatste tussenpunt ging het mis. Van Kasteren viel korte tijd stil en nadat hij eerst nog vier minuten voor lag, keek hij daarna tegen een achterstand van vier minuten aan.

Martin van den Brink noteerde de snelste tijd op het laatste meetpunt, 22 seconden voor Loprais. Op weg naar de finish had de Tsjechische klassementsleider de achterstand echter weten om te buigen naar een voorsprong van 16 seconden. Zo behaalde Loprais alweer zijn tweede dagzege. Ook consolideerde hij zijn leidende positie in het klassement. Van Kasteren had de snelheid na zijn problemen overigens wel weer te pakken. Hij reed nog 36 seconden goed in de laatste kilometers en eindigde daardoor op de derde plek met een achterstand van 3.24 minuten. Mitchel van den Brink werd vierde op 5.41 minuten. Hij haalde Pascal de Baar nipt voor de finish in. De Baar eindigde op de vijfde plek.

Martin Macik kwam op 8.31 minuten aan de finish en werd zesde.

Dit bericht wordt aangevuld.