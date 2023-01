Van den Brink begon zondag voortvarend aan de proef, maar verloor gedurende de etappe aardig wat tijd. Na 346 kilometer was de achterstand 17.51 minuten op Martin Macik, de winnaar van de achtste etappe werd. Op zijn directe concurrent Ales Loprais verloor Van den Brink iets meer dan veertien minuten.

“We hebben de hele dag met een motorstoring gereden”, verklaart Van den Brink het tijdverlies. “We hebben alles geprobeerd door het systeem regelmatig te resetten, maar het hielp niet. In het begin van Mitchel ons al voorbij vliegen in een rivierbedding. Wat wij ook deden, we konden niet harder en zagen hem zo verdwijnen.” De motorstoring trof eerder deze week Janus van Kasteren ook, al is niet te zeggen dat het gaat om exact hetzelfde probleem. “We zijn sowieso blij dat we de finish gehaald hebben. Bij de neutralisatie bleek dat we een oververhitte tussenbak hadden. De vierwielaandrijving blijft erin staan, ook als we op asfalt rijden. Ook was de uitlaattemperatuur te hoog.”

Het tweede deel van de geïmproviseerde marathonetappe was nog pittig, zegt Van den Brink. “Het was overigens weer een mooie proef. We hebben niet heel veel gekke dingen meegemaakt. Alleen boven op een duin hielden ze ons tegen en moesten we om de duin heen rijden. Daar baalden we wel een beetje van. Het laatste deel van de etappe hebben we door de technische problemen een beetje met samengeknepen billen gereden. We maakten ons best wel zorgen en zijn blij dat we er zijn.”

Daarmee is de achterstand in het klassement opgelopen tot 16.17 minuten. Een speelbare achterstand met nog zes wedstrijddagen te gaan, maar zo kort voor de rustdag was het toch een gevoelige tik. “Vanaf dinsdag gaat het pas echt beginnen”, zegt Van den Brink. “Vandaag hebben we wat tijd verloren, dat is jammer, maar we zijn nog niet kansloos.”