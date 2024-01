De voorsprong in het klassement van Martin Macik was voor de slotdag van de Dakar Rally al gigantisch, waardoor de Tsjech in de tweede helft de rem erop kon houden. Landgenoot Ales Loprais greep de dagoverwinning, voor Tatra-coureur Jaroslav Valtr. Janus van Kasteren was met de derde tijd de beste Nederlander in de slotetappe. De Brabander kwam uiteindelijk net veertien seconden tekort voor een tweede tijd. In de 'strijd' om het klassement verloor Macik nog zes minuten, maar vooraf had de 34-jarige coureur al een voorsprong van meer dan twee uur. Echt in gevaar kwam de koppositie dus niet meer.

Uit het startgebied trokken de truckcoureurs in slagvolgorde weg. In de tussentijden stonden de rijders in de top-vijf in precies dezelfde volgorde als bij het wegrijden. Loprais was dus de snelste, voor Macik en Valtr. Pascal de Baar begon als snelste Nederlander en leek heel even de top-drie aan te kunnen vallen. Leek, want niet veel later zakte de Tatra-coureur weg en was het Janus van Kasteren die in de top-drie zijn gezicht liet zien. De Baar verloor zelfs meer dan tien minuten, waardoor een dagsucces uit zicht verdween. Michiel Becx kwam voorbij en ook de rustig gestarte Mitchel van den Brink noteerde snellere tussentijden. Van den Brink en Becx rijden nog, maar lijken voor de Tatra te finishen. De Baar is aan de finish twaalf minuten langzamer dan dagwinnaar Loprais.

Nadat de etappe over de helft was, besloot Macik geen risico te nemen en nam hij gas terug. Valtr en Van Kasteren profiteerden en sprongen over Macik heen, terwijl de sterke Becx ook virtueel voorbij stak. Nadat Macik toch nog even een tandje bijzette kwam Becx toch dertig seconden achter de kersverse Dakar-kampioen in de tijdenlijsten terecht. Geen drama voor Becx, die een goede Dakar achter de rug heeft en met een zesde plek in het klassement voldaan Saudi-Arabië mag verlaten.

Voor Teruhito Sugawara bracht de twaalfde etappe nog wel de nodige problemen. De Japanner rijdt in de schaduw van de toppers een strakke Dakar en gaat zevende worden, maar verloor onderweg twintig minuten. De HINO vertoonde kuren en daardoor kon hij het tempo niet volgen. Zijn top-tienklassering in het eindklassement komt niet in gevaar, maar het is geen prettig einde van een verder goede Rally.

Met de overwinning in de Dakar wint Macik voor het eerst de roemruchte rally. Loprais is tweede en verbetert daarmee zijn beste eindklassering. Mitchel van den Brink houdt de Nederlandse eer op het podium hoog met een derde plek, voor de teleurgestelde Janus van Kasteren. De winnaar van vorig jaar kon het kunstje van 2023 niet herhalen en valt naast het podium.

Top-tien trucks twaalfde en laatste etappe Dakar Rally 2024