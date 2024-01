Macik profiteert van problemen Van Kasteren: Tsjech wint vijfde etappe Dakar

Een bijzondere uitslag van de vijfde etappe van de Dakar Rally van 2024. Martin Macik was de snelste in de duinenetappe, voor Mitchel van den Brink. Macik profiteerde van een dag vol problemen voor Janus van Kasteren en Ales Loprais, de eerste twee uit het algemeen klassement kenden een vervelende dag en verloren bijzonder veel tijd. Vick Versteijnen mag door het wegvallen van de favorieten ook blij zijn, hij werd derde.

Bij het eerste meetpunt was het het gewone liedje, met Van Kasteren als snelste. Daarachter was al wel vroeg duidelijk dat Loprais woensdag niet in de buurt zou komen. De Praga-coureur had na 29 kilometer anderhalve minuut aan de broek, maar dat was voor hem nog niet het einde. Tussen het eerste en tweede meetpunt stond de Tsjech lange tijd stil en verloor hij kostbare tijd. Geluk bij een ongeluk voor hem is dat Van Kasteren ook kelderde. De titelverdediger duikelde in de tussenstand naar ver in het middenveld. Loprais stond toen al meer dan een kwartier achter de Nederlander. Michiel Becx begon ook sterk, maar verloor richting het tweede meetpunt veel tijd. Na afloop van de etappe bleek dat te komen doordat de coureur zijn vriend Van Kasteren een handje hielp.

Macik en Van den Brink maakten er ondertussen een heuse tweestrijd van. Met nog iets meer dan 25 kilometer te gaan was het onderlinge verschil negen seconden, in het voordeel van laatstgenoemde coureur. Aan de streep bleek echter dat Macik nog een eindsprint inzette, want met twee minuten voorsprong noteerde de 34-jarige coureur de snelste tijd. Versteijnen is op gepaste afstand derde geworden, al zou hem dat niet heel erg deren. De Iveco-coureur bleef Pascal de Baar in de Tatra voor, die desondanks weer een stabiele etappe liet zien. William de Groot kende ook een goede dag, de ervaren Nederlander staat met een zesde tijd er goed bij. Vooraf werd er veel verwacht van Gert Huzink, maar die kon na problemen vroeg in de Dakar een topplek uit zijn hoofd zetten. De coureur is niet bij de pakken neer gaan zitten en is vijfde geworden, op een dik kwartier van Macik.

Ondanks alle tegenslag is de voorsprong in de tussenstand wel uitgebreid door Van Kasteren, die nu Macik als tweede ziet. Loprais keldert en moet nu ergens in de rally 26 minuten zien goed te maken. Pascal de Baar doet met een vierde tijd nog altijd goed mee en kan bij problemen van de top-drie profiteren.

Top-tien trucks vijfde etappe Dakar Rally 2024

Voorlopige uitslag