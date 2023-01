Macik troeft Nederlandse trucks af in proloog Dakar Rally 2023 Martin Macik heeft Mitchel van den Brink en Janus van Kasteren zaterdag van de overwinning gehouden in de proloog voor de Dakar Rally 2023. De Tsjechische trucker was de nieuwe kopman van Eurol Rallysport nipt de baas.

Door: Mark Bremer , redacteur Na een proef van elf kilometer bedroeg de voorsprong van Macik vijf seconden op Mitchel van den Brink, die aanzienlijk later van start mocht gaan. Macik vertrok als derde truck na de Italiaan Umberto en de Nederlandse wereldkampioen Kees Koolen. Macik stopte de chrono na 9 minuten en 43 seconden, Van den Brink bleef op de tweede plek steken. Janus van Kasteren zette zijn Iveco op de derde plek voor de tweede Tsjech: Martin Soltys. Vick Versteijnen, de snelle assistentie van Van Kasteren, sloot keurig aan op de vijfde plek. Hij gaf vijftien seconden toe op Macik. Ales Loprais tikte als zesde aan voor Martin van den Brink en Gert Huzink. Zij gaven respectievelijk zestien, achttien en negentien seconden toe op de dagwinnaar. Pascal de Baar kwam net achter kopman Huzink terecht, hij werd negende. Koolen, die de proef moest openen, maakte de top-tien compleet. Ben van de Laar viel daarmee net buiten de top-tien op de elfde plek, William van Groningen kwam op iets meer dan een minuut als veertiende aan de finish. Ben de Groot werd zeventiende voor Ad Hofmans en Richard de Groot. Egbert Wingens eindigde op de 22e stek voor Gerrit Zuurmond (24e) en Nico Stijnen (25e). gedeeld Bet here Bet now Bet here Bet now Vorig artikel Erik van Loon rolt in proloog Dakar Rally: “Eerste rijdersfout in ruim twee jaar” Volgend artikel VIDEO: Hoogtepunten van de proloog van de Dakar Rally gedeeld