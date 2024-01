De trilogie voor Martin Macik is met de overwinning in de zevende etappe van de Dakar Rally rond. De klassementsleider trapte in de laatste honderd kilometer het gaspedaal flink in en gaf daarmee de goed presterende Mitchel van den Brink het nakijken. Zelfs met een tijdstraf van anderhalve minuut bleek Macik de betere, al is 39 seconden geen gapend gat. Ales Loprais zorgde voor een compleet podium en werd derde.

In het begin van de etappe wees alles erop dat het de dag van Van den Brink zou worden. De Eurol Rallysport-coureur begon uitgerust aan de dag en kwam bij de eerste meetpunten overtuigend als eerste in de tijdenlijsten terecht. Ales Loprais was de eerste die in de buurt kwam, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen. Macik was in eerste instantie op een paar minuten gereden, maar hield in een strak tempo zijn kansen in eigen hand. Achter de drie voorste coureurs was het opvallend dat Janus van Kasteren het niveau niet aan kon tikken en zelfs vriend Vick Versteijnen sneller was. Ook Pascal de Baar en Gert Huzink - die na de 48-uursetappe uit het klassement zijn gehaald - waren een stuk sneller dan de Brabander.

Na de etappe over twee dagen had Van Kasteren al voorzichtig de droom van het prolongeren van de titel uit zijn hoofd gezet, maar het lijkt er nu op dat er een definitieve streep doorheen kan. Door de etappe heen leek de Iveco-coureur nog de meubelen enigszins te redden door de achterstand binnen een half uur te laten, maar ook in het slotstuk van de etappe werd het gat ten opzichte van de voorste drie alleen maar groter. Teruhito Sugawara reed in de Hino zelfs sneller door de etappe heen, waarmee duidelijk is dat voor Van Kasteren er wat aan de hand is. De De Rooy-man is nog onderweg.

Richting het einde van de etappe haakte Loprais steeds meer af en werd het gat een kleine twintig minuten. Huzink was in het begin van de etappe ook te eager en zag daarna dat de aansluiting verdween.

In het klassement is het verschil wel gemaakt, met Macik die het klassement stevig in handen heeft. Loprais is nog tweede, maar moet ook achterom kijken om de snel naderende Van den Brink in de gaten te houden. Van den Brink ligt virtueel nog maar twintig minuten achter op de enige Praga in het veld. Van Kasteren staat vierde, maar kan een derde plek voorlopig vergeten.

