Martin Macik kreeg het woensdag niet bepaald cadeau. Ales Loprais opende met de snelste tijd waarna Mitchel van den Brink een duit in het zakje deed. Bij het derde meetpunt was het weer de beurt aan Loprais terwijl Gert Huzink na 178 kilometer de snelste was. De kopman van Riwald Dakar was furieus van start gegaan na de teleurstelling van dinsdag. Huzink noteerde bij twee achtereenvolgende meetpunten de snelste tijd en zat na 282 kilometer op een seconde van Macik.

Kort daarna ging het mis voor Huzink. Hij heeft twee keer een langere periode stilgestaan. Teamgenoot Pascal de Baar is hem reeds voorbijgegaan. Het tijdverlies van Huzink, die na de tweede dag al uitgeschakeld was voor een goed klassement, loopt alweer behoorlijk op. Macik greep daardoor een nieuwe overwinning, alweer zijn derde in vier etappes. Na het wegvallen van Huzink was Mitchel van den Brink de grootste bedreiging voor Macik, maar de jongeling van Eurol Rallysport bleef steken op 8.50 minuten van zijn merkgenoot.

Ales Loprais is de nieuwe leider in het klassement. Hij werd derde op 9.22 minuten van Macik. Martin van den Brink kwam op de vierde plek aan de finish en is door problemen bij teamgenoot Janus van Kasteren een plekje opgeschoven. Van Kasteren klokte bij het laatste waypoint de vijfde tijd, maar viel kort voor de finish stil. Van Kasteren kwam op 57 minuten achterstand aan de finish en is in het klassement gezakt naar de vijfde plek.

Achter Martin Soltys en Vaidotas Paskevicius kwam De Baar als zevende aan de finish. Hij gaf 37 minuten toe op de winnaar. Het grootste deel van die achterstand liep hij op in het laatste deel van de proef. Jaroslav Valtr begon als raceleider aan de vierde etappe, maar hij verloor maar liefst 43.24 minuten en is in het klassement gezakt tot de derde plaats.

Ben van de Laar deed het opnieuw voortreffelijk. Door de onfortuinlijke neutralisatie van dinsdag moest hij weer achteraan beginnen, maar ze reden van de 23ste naar de 9e plek. Van Kasteren werd als tiende geklasseerd voor Cross-Country wereldkampioen Kees Koolen, die opnieuw flink wat tijd verloor.

Na het bericht dat Egbert Wingens en William van Groningen de wedstrijd hebben verlaten, kwam ook de bevestiging dat Richard de Groot woensdag gecrasht is. De ervaren Dakarist tuimelde van een duin. De Iveco raakte beschadigd, maar de crew van het Firemen Dakarteam hebben hun weg kunnen vervolgen.