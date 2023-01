Benavides wint opnieuw, Howes terug aan de leiding in Dakar Rally

De jongste van de Benavides-broers vocht vrijwel de hele etappe met Skyler Howes om de dagzege. Howes noteerde bij het eerste en derde tussenpunt de snelste tijd, maar vooral in de tweede helft van de proef liep de voorsprong van Benavides op. Howes gaf bovendien wat meer tijd prijs waardoor Daniel Sanders en Toby Price zich ermee konden bemoeien. Na 274 kilometer stempelde Benavides af na 2 uur, 57 minuten en 59 seconden. Sanders was net daarvoor aangekomen, maar was iets langzamer. Hij eindigde op 1.38 minuut. Price reed de hele etappe zonder GPS-signaal, maar verscheen aan de finish ineens met 1.56 minuut achterstand.

Skyler Howes eindigde op 2.09 minuten, maar is wel weer de leider in het klassement. Pablo Quintanila verloor 2.54 minuten, Sebastian Bühler verscheen weer eens in de top-tien voor HT Rally Raid-rijder Romain Dumontier. Lorenzo Santolino werd achtste voor Franco Caimi en Kevin Benavides. Die laatste ging bij aanvang van de tiende etappe aan de leiding in het klassement, maar verloor toch aanzienlijk tijd. Hij begon als vierde aan de etappe en dat bleek een flink nadeel. Ook de andere rijders die moesten openen verloren aanzienlijk. Benavides is door 6.22 minuten tijdverlies naar de derde plek in het klassement gezakt, achter Howes en Price.

Adrien van Beveren ging als tweede van start en gaf 9.10 minuten toe, Ross Branch verloor 12.53 minuten. In het klassement is intussen ook BAS Dakar-coureur Mason Klein afgehaakt voor de eindzege. Na zijn val van een paar dagen terug heeft Klein structureel tijd verloren. Donderdag kwam hij in de elfde etappe aan de finish met een achterstand van 19.35 minuten.

Mirjam Pol was donderdag de beste Nederlander in de elfde etappe. Zij werd 44ste op 43.34 minuten. Wesley Aaldering kwam minuutje later aan de finish, hij werd 46ste.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 11 - Motoren

Pos Nr. Coureur Team Tijd Verschil 1º 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 02H 57' 59'' 2º 18 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 02H 59' 37'' + 00H 01' 38'' 3º 8 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 02H 59' 55'' + 00H 01' 56'' 4º 10 (USA) SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 00' 08'' + 00H 02' 09'' 5º 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03H 00' 53'' + 00H 02' 54'' 6º 14 (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 03' 05'' + 00H 05' 06'' 7º 17 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 03H 03' 33'' + 00H 05' 34'' 8º 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 03H 03' 42'' + 00H 05' 43'' 9º 33 (ARG) FRANCO CAIMI HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 03' 57'' + 00H 05' 58'' 10º 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 03H 04' 21'' + 00H 06' 22''