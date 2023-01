Rond kilometer 117 gingen de coureurs die de proef moesten openen in de fout. Ross Branch, Daniel Sanders en Mason Klein verloren daar veel tijd. Ook Pablo Quintanilla raakte het spoor bijster terwijl Adrien van Beveren ook flink wat tijd inleverde. Daardoor lag de weg vrij voor de rijders die verder naar achteren gestart waren en konden profiteren van de sporen die er al lagen. Luciano Benavides (als 21ste gestart) was een van hen.

Hij noteerde halverwege de proef de snelste tijd. Het verschil met Toby Price, die in de eerste helft van de proef iets sneller was, bleef klein. Aan de finish stempelde Benavides af met een marge van 1.02 minuten op de Australiër. Voor de jonge Benavides is het zijn tweede ritzege van deze Dakar, hij is daarmee de eerste rijder die twee etappes gewonnen heeft. Achter Benavides en Price eindigde klassementsleider Skyler Howes op de derde plek. De Amerikaan koestert in het klassement een voorsprong van drie seconden op Price.

José Ignacio Cornejo werd vierde voor de jarige Kevin Benavides en Toni Mulec uit Slovenië. Martin Michek werd zevende voor Franco Caimi en Tosha Schareina. Lorenzo Santolino maakte de top-tien compleet.

Tijdverlies en schade voor toprijders

Daarachter liepen de verschillen in rap tempo op. Adrien van Beveren werd veertiende op 15.48 minuten achterstand, Pablo Quintanilla gaf ondanks 28 seconden bonustijd maar liefst 18.36 minuten toe. Daniel Sanders verzamelde 2.05 minuten bonustijd, maar stopte de klok op 19.41 minuten achterstand. Mason Klein was voor de start van de negende etappe de nummer drie in het klassement. Hij is naar verluidt in de slotfase van de proef gevallen en kwam met 21.26 minuten achterstand aan de finish.

Eerder op de dag werd duidelijk dat Joan Barreda, die dinsdag op de achtste plek in het klassement aan de etappe begon, uitgevallen is door een crash na zestien kilometer. Hij heeft daarbij een rugblessure opgelopen.

De beide Nederlanders bij de motoren zitten nog altijd in de wedstrijd. Mirjam Pol kwam dinsdag op 52.36 minuten van Benavides aan de finish, Wesley Aaldering gaf iets meer tijd toe en finishte op 59.18 minuten aan de meet.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 9 - Motoren

Pos Merk Coureur Team Tijd/verschil 1 L. BENAVIDES (ARG) #77 - HUSQVARNA FACTORY RACING 3:18:44 (1e) 2

T. PRICE (AUS) #8 - RED BULL KTM FACTORY RACING +1:02 (2e) 3

S. HOWES (USA) #10 - HUSQVARNA FACTORY RACING +2:57 (3e) 4

J. CORNEJO FLORIMO (CHL) #11 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +6:12 (4e) 5

K. BENAVIDES (ARG) #47 - RED BULL KTM FACTORY RACING +7:53 (5e) 6 T. MULEC (SVN) #53 - HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING +8:46 (6e) 7 M. MICHEK (CZE) #12 - ORION - MOTO RACING GROUP +9:58 (7e) 8

F. CAIMI (ARG) #33 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +10:07 (8e) 9 T. SCHAREINA (ESP) #68 - BAS WORLD KTM RACING TEAM +12:51 (9e) 10 L. SANTOLINO (ESP) #15 - SHERCO FACTORY +13:13 (10e)