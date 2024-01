Nadat Stéphane Peterhansel zondag geschiedenis schreef met zijn vijftigste etappezege in de Dakar Rally, begonnen de autocoureurs vandaag met een schone lei. Het was snel duidelijk dat de Fransman niet een tweede achtereenvolgende zege kon bemachtigen, want al bij het eerste meetpunt had de Audi-coureur een achterstand. Guerlain Chicerit was bij het eerste meetpunt de snelste, maar zag die voorsprong in het middenstuk van de lange etappe verdwijnen. Zijn leidende positie werd overgenomen door de sterk rijdende Guillaume de Mevius. De Belg behield de topklassering tot ongeveer kilometer driehonderd. Daar ging er wat mis met de Toyota en verloor hij veel tijd.

Bij kilometer 310 prijkte voor het eerst de naam van Lucas Moraes bovenaan de tijdenlijsten, maar Romain Dumas, Carlos Sainz sr. en de regerend Dakar-kampioen Nasser Al-Attiyah stonden dichtbij. Ook Yazeed Al-Rajhi liet voor zijn thuispubliek zien uit het goede racehout te zijn gesneden en wilde de leiding in het klassement overnemen. Bij het een-na-laatste meetpunt klom de Saudi zelfs naar P3 en moest hij alleen Al-Attiyah en Moraes voor zich dulden. Ook keek men achterom, want Mattias Ekström was met een sterke opmars bezig en hield de top-drie goed bij. Sainz liet juist de teugels wat vieren en wilde koste wat kost de koppositie in de stand niet verspelen. Mathieu Serradori was in de Century bewonderenswaardig goed bezig en hield met nog honderd kilometer te gaan op plek zeven goed stand in de top-tien.

Bij het laatste meetpunt leek Al-Attiyah de winst haast niet meer kwijt te kunnen raken, maar zoals wel vaker is alles mogelijk in Dakar. De Qatarees had een voorsprong van zo'n twintig seconden op Moraes en had de beste papieren voor de eindsprint, maar door een probleem verspeelde hij ruim anderhalve minuut aan tijd. De Braziliaan Moraes profiteerde maximaal en haalde zo zijn eerste etappezege van het jaar binnen, Ekström kwam na een prachtige eindsprint negen seconden tekort. Al-Rajhi werd derde en met zijn tijd klimt hij naar de leidende positie. Sainz verloor namelijk ruim twee minuten op de Saudi en daardoor is de wens om de leiding te behouden niet in vervulling gegaan.

Sébastien Loeb was het grootste slachtoffer van de dag. De Fransman begon als nummer drie in de stand, maar is onderweg zeker twintig minuten kwijtgeraakt. Ook Seth Quintero kende niet een heel fijne etappe. De jonge Amerikaan was bij het eerste meetpunt al de aansluiting kwijt en verliest net als Loeb zo'n twintig minuten op Moraes.

Tim en Tom Coronel konden de stijgende lijn van zondag niet doortrekken en kwamen met een 41e tijd. Maik Willems reed een vlakke race en trok de 42e tijd over de streep.

Top-tien en Nederlanders derde etappe Dakar Rally 2024