Loeb wint alweer en neemt 34 jaar oud record over van Vatanen

Loeb verloor al vroeg in de Dakar veel tijd door een technisch probleem, maar is sindsdien een vaste waarde. Sinds de achtste etappe van afgelopen zondag is hij ongeslagen. Ook zaterdag kwam daar geen verandering in. Loeb noteerde bij de drie GPS-punten de snelste tijd en kwam aan de finish met een aardige voorsprong. Het is voor het eerst sinds 2011 dat een coureur bij de auto’s zeven etappes wint in dezelfde Dakar. Destijds waren het Carlos Sainz en zijn navigator Lucas Cruz die dat deden. Belangrijker nog is het record van zes achtereenvolgende overwinningen. Ari Vatanen zette het oude record in 1989 toen hij vijf dagen achter elkaar won.

Loeb won 5.28 minuten op raceleider Nasser Al-Attiyah. De Qatari heeft nog altijd ruim een uur voorsprong op de Fransman met zijn BRX Hunter. Mattias Ekström eindigde op de derde plek, 6.31 minuten achter Loeb. Henk Lategan en Yazeed Al-Rajhi maakten de top-vijf compleet. Kuba Przygonski bestuurde de snelste Mini op de zesde plek voor Lucas Moraes, de nummer drie in het klassement. Guerlain Chicherit finishte op de achtste plek voor Juan Cruz Yacopini en Giniel de Villiers.

Brian Baragwanath, de nummer zeven in het klassement, kwam al vroeg in de etappe in de problemen. Hij ging na negentien kilometer over de kop in de duinen en heeft op moment van schrijven het eerste tussenpunt nog niet bereikt. Hij valt sowieso uit de top-tien.

Tim en Tom Coronel werkten zaterdag een prima etappe af. Ze eindigden op de 22ste plek met 28.14 minuten achterstand op Loeb. Ronald van Loon kwam op de 34ste plek aan de finish.

Pos Merk Coureur en navigator Team Tijd en verschil 1 S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) #201 - BAHRAIN RAID XTREME 2:26:17 (1e) 2

N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (FRA) #200 - TOYOTA GAZOO RACING +5:28 (2e) 3

M. EKSTROM (SWE) E. BERGKVIST (SWE) #211 - TEAM AUDI SPORT +6:31 (3e) 4

Y. AL RAJHI (SAU) D. VON ZITZEWITZ (DEU) #202 - OVERDRIVE RACING +10:56 (4e) 5 J. PRZYGONSKI (POL) A. MONLEON (ESP) #203 - X-RAID MINI JCW TEAM +11:31 (5e) 6 L. MORAES (BRA) T. GOTTSCHALK (DEU) #230 - OVERDRIVE RACING +12:07 (6e) 7

G. CHICHERIT (FRA) A. WINOCQ (FRA) #206 - GCK MOTORSPORT +12:56 (7e) 8

J. YACOPINI (ARG) D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) #220 - OVERDRIVE RACING +13:17 (8e) 9 G. DE VILLIERS (ZAF) D. MURPHY (ZAF) #205 - TOYOTA GAZOO RACING +13:51 (9e) 10

M. SERRADORI (FRA) L. MINAUDIER (FRA) #209 - CENTURY RACING FACTORY TEAM +16:21 (10e) 11

S. HALPERN (ARG) B. GRAUE (ARG) #212 - X-RAID MINI JCW TEAM +16:55 (11e)