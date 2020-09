Loeb met Prodrive naar Dakar Rally 2021

De negenvoudige wereldkampioen rally zal worden aangekondigd als teamgenoot van Nani Roma in de legendarische rally, die in januari voor de tweede keer in Saudi-Arabië zal worden verreden. De 46-jarige Loeb komt aan de start samen met zijn vaste co-rijder Daniel Elena.

Loeb kwam dit seizoen in enkele WK-rally's in actie met Hyundai, maar deed begin dit jaar niet maar aan de Dakar-rally na vier edities met Peugeot. In 2017 werd hij tweede, bij zijn laatste deelname in 2019 was hij derde. Het is nog niet duidelijk wat de verdere plannen van Loeb zijn in 2021 en of hij verder met Hyundai aan enkele uitgekozen rally zal deelnemen.

Volgens bronnen van Motorsport.com was Loeb eerder al in gesprek met Toyota over een Dakar-deelname met een Toyota Hilux, maar kwamen de twee partijen niet tot een overeenkomst.