Update: Benavides krijgt tijd terug en wint, Price leidt klassement

HT Rally Raid-rijder Michael Docherty leek lange tijd aan de haal te gaan met de dagzege. De Zuid-Afrikaan noteerde bij de drie GPS-punten de snelste tijd. Bij het laatste tussenpunt was hij 17 seconden sneller dan Husqvarna-rijder Luciano Benavides, maar aan het eind van de 154 kilometer lange proef was hij 30 seconden langzamer. Benavides leek daardoor zijn vierde dagzege te hebben, maar kreeg nog een tijdstraf vanwege een snelheidsoverschrijding op de verbinding. Docherty kreeg zodoende zijn eerste dagzege in de Dakar Rally in de schoot geworpen, Luciano Benavides eindigde op de tweede plek.

Daarna was het afwachten wat er zou gebeuren met Kevin Benavides, de oudste van de Benavides-broers. De KTM-rijder was bij aanvang van de etappe de nummer drie in het klassement, maar kwam bij het tweede tussenpunt op 56 kilometer met een grote achterstand achter. Later bleek een zware valpartij van zijn Oostenrijkse teamgenoot Matthias Walkner daar de oorzaak van te zijn. De KTM-rijder ging op 55 kilometer hard onderuit en klaagde over pijn in zijn rug. Benavides heeft verleende eerste hulp aan Walkner en is bij hem gebleven tot medici van de organisatie de plek des onheils bereikten. Walkner, winnaar van de Dakar Rally in 2018, is met de helikopter afgevoerd.

Daarna kon Benavides zijn weg vervolgen. Aan de finish had Benavides een achterstand van 22.43 minuten op Docherty, maar kreeg 23.10 minuten terug voor de hulp. Het betekende niet alleen dat hij daardoor alsnog de etappezege pakte, hij is daardoor ook aan de leiding van het klassement gekomen.

Klassementsleider Toby Price begon met een voorsprong van 28 seconden op Skyler Howes en 2.40 minuten op Benavides aan de dertiende etappe. Hij eindigde in de gewijzigde uitslag op 2.28 minuten van zijn Argentijnse teamgenoot en begint met 12 seconden voorsprong aan de laatste etappe. Howes verloor 3.31 minuten op Benavides.

BAS Dakar-rijder Mason Klein is niet meer gestart in de dertiende etappe. De Amerikaanse coureur had al enige tijd last van fysiek ongemak na twee crashes in de negende etappe. Klein bleek na het maken van röntgenfoto’s geen pijn te hebben, maar hij heeft toch besloten om niet meer van start te gaan. Klein won eerder in deze Dakar de tweede etappe.

