Het was een opvallende achtste etappe in de Dakar Rally. Een lang verbindingsstuk tussen de twee getimede gedeeltes splitste de etappe op en in beide onderdelen was een andere coureur de uitblinker. In de eerste 165 kilometer liet Ricky Brabec zien waarom hij de aanvoerder in het klassement is en ging met een grote voorsprong het asfalt op om zich later te melden bij de start van het tweede gedeelte. Adrien van Beveren sloot aan, al was de achterstand van anderhalf minuut al vrij groot. Kevin Benavides haakte aan, Ross Branch was daarentegen met iets meer dan drie minuten de pineut. De Botswaan miste de aansluiting en kon met de Hero in de openingskilometers geen potten breken.

Wie wel goed bezig was, was de Indiër Harith Noah. De coureur rijdt voor Sherco in het Rally2-kampioenschap mee en deed met een snelle tijd zelfs mee bij de grote mannen. Het lukte hem niet helemaal om het moordende tempo vooraan te volgen, maar met een top-vijftien mag de rijder meer dan tevreden zijn.

Nadat het tweede gedeelte van de etappe startte, was het verrassend Brabec die het tempo niet door kon trekken. De Amerikaan zag zijn zorgvuldig opgebouwde voorsprong verdampen. Van Beveren zette juist een tandje bij en klapte er genadeloos overheen. De Fransman greep minuut na minuut en stond aan de streep meer dan drie minuten voor op Brabec. De gebroeders Benavides - met Kevin voor Luciano - snelden ook de klassementsleider voorbij. In het slotstuk bleken de Argentijnen zelfs de gashendel het meest opengetrokken te hebben. Kevin Benavides liet aan de streep zijn broer net iets meer dan dertig seconden achter zich. Van Beveren werd in de laatste twintig kilometer voorbij geslopen door de broers en moet het met een derde tijd doen.

Mocht Pablo Quintanilla nog titelaspiraties hebben, dan zijn deze na de achtste etappe helemaal over. De Chileen heeft de hele Dakar volop pech en ook op maandag sloeg de pechduivel weer toe. In de openingsfase van de etappe was de Honda-coureur nog stevig in de top-drie te vinden, maar na een probleem met de motor duikelde de coureur weer weg. Een top-tien zit er wederom niet in.

In het klassement blijven de gaten klein. Brabec is de leider en vergrootte zijn voorsprong op Branch iets, ondanks dat dus het tweede gedeelte van de etappe tegenviel. Cornejo werd geholpen door de bonificaties en loopt wat in op de twee voorste kemphanen. De top-drie zit nu binnen vijf minuten van elkaar, dus de komende etappes zijn bij de tweewielers nog ongemeen spannend.

Top-tien motoren achtste etappe Dakar Rally 2024