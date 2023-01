Kees Koolen valt stil met motorstoring en moet Dakar staken

Koolen was tijdens deze editie van de Dakar sterk onderweg met Wouter Rosegaar en Wouter de Graaff, twee ervaren navigators. Dinsdag ging hij als zevende van start in de 358 kilometer lange etappe. In het moeras waren diverse trucks stil komen te staan, maar de wereldkampioen van 2022 kwam er net doorheen. Daarna pruttelde motor en viel de krachtbron van de Iveco uit.

“Op kilometer 137 zagen we drie of vier van de eerste trucks staan in een flink brede rivier”, schrijft Koolen. “We zijn twee kilometer doorgereden omdat er vast een betere oversteekplek zou komen en daarna konden we terug om verder te rijden”, schrijft Koolen. “We gingen er heel gemakkelijk door, maar het enthousiasme duurde maar een paar seconden. De truck stopte er plotseling mee, we hebben drie uur alles geprobeerd, maar we kregen de motor met geen mogelijkheid meer aan de praat.”

Koolen is uiteindelijk door een bezemwagen van de organisatie naar de weg gesleept. Daar heeft het team de truck opgeladen. Koolen had woensdag de wedstrijd mogen hervatten in de Experience-klasse, maar ziet daar vanaf: “Geen van ons drieën heeft lol om de Dakar voor spek en bonen uit te rijden, dus we gaan morgen niet verder.”

In zijn veertiende deelname is het zijn vijfde uitvalbeurt. Koolen stond bij aanvang van de negende etappe op de zevende plek in het klassement.