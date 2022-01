De 44ste editie van de Dakar Rally wordt tot dusver gedomineerd door Kamaz, dat in de eerste week nog alle dagen aan de haal is gegaan met de etappezege. Woensdag kreeg de Russische fabrikant voor het eerst een tegenslag te verwerken nadat tweevoudig eindwinnaar Andrey Karginov onderweg in de problemen kwam en daardoor anderhalf uur tijdverlies opliep. Met een herstelde truck nam Karginov donderdag in de vijfde etappe ten noorden van Riyadh meteen sportieve revanche. De Rus moest de special van 395 kilometer als 14de starten, maar legde de klassementsproef uiteindelijk als snelste af. Karginov had net iets meer dan vier uur nodig voor de special, wat hem zijn tweede etappezege van deze Dakar-editie opleverde.

Op 4 minuten en 25 seconden ging de tweede plaats bij de trucks naar Dmitry Sotnikov, die daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement weer iets verstevigde. Anton Shibalov klokte de derde tijd. Eduard Nikolaev maakte de volledige top-vier voor Kamaz compleet.

Van Kasteren leidt de achtervolging

De achtervolging op de blauw-witte trucks van Russische makelij werd donderdag opnieuw geleid door de Torpedo van Janus van Kasteren. De Brabander kon het tempo van Kamaz opnieuw aardig bijbenen, met zijn derde finish in de top-vijf als resultaat. Aan de finish moest de trucker van Team De Rooy 8 minuten en 47 seconden toegeven op de winnende tijd van Karginov. Ales Loprais mengde zich tussen de Nederlanders op de zesde plaats met zijn Praga. De Tsjech was net iets eerder aan de finish dan de andere twee Torpedo’s van Team De Rooy, bestuurd door Martin van den Brink en Vick Versteijnen.

