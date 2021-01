Brandstofblunder kost Barreda kans op eindzege in Dakar 2021

Barreda stond voorafgaand aan de elfde etappe in Dakar 2021 op de vierde plaats algemeen (+15.40 minuten), maar maakte een behoorlijke fout. De Spanjaard begon als tweede aan de etappe, maar had zijn teamgenoot Ricky Brabec al vlotjes te pakken. In de eerste 127 kilometer reed hij het gat naar de Amerikaan dicht, maar rond 10.30u lokale tijd gingen de alarmbellen af toen Barreda niet verscheen bij de verplichte tankstop. Die lag in de neutralisatie. De Honda-man reed door en dat is volgens het reglement niet toegestaan. Bovendien nam hij – waarschijnlijk onbedoeld - een flink risico door met onvoldoende brandstof aan de volgende fase van de proef te beginnen, een flink stuk duinen waarin het verbruik behoorlijk hoog ligt.

Dat scenario werd werkelijkheid toen de ASO meldde dat Barreda na 267 kilometer stilgevallen was zonder brandstof. Teamgenoten Brabec en Kevin Benavides reden zonder te stoppen voorbij en ook de andere rijders hebben tot nu toe geen hulp geboden aan de Honda-man. Er zitten behalve de fabrieksrijders van Honda geen andere rijders van het merk in de wedstrijd, dus op de loyaliteit van merkgenoten kan Barreda niet rekenen. Ook is het zeer twijfelachtig of iemand zo moedig is om in de zware duinensectie brandstof af te staan.

Afgezien van het enorme tijdverlies door de lege tanks, krijgt Barreda ook nog een flinke tijdstraf van tachtig minuten. Voor elke dertig seconden die hij niet voldaan heeft aan het protocol voor de tankstop krijgt hij twee minuten tijdstraf.

De strijd om de eindzege in de Dakar gaat nu tussen Benavides, Brabec en Sam Sunderland van KTM. Die laatste is op dit moment na 306 kilometer de snelste, maar hij heeft zijn achterstand in het klassement nog niet helemaal weggewerkt.

Voor Barreda is het mogelijk zijn laatste Dakar op de motor. In elf deelnames was een vijfde plaats in 2017 zijn beste resultaat. Het is voor de vijfde keer dat hij het eind van de rally niet haalt.