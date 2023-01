Van Kasteren wint voor De Baar, Van den Brink loopt averij op

Van Kasteren nam halverwege de koppositie over van Martin van den Brink, die enige tijd stilstond en bijna veertig minuten verloor. De Brabander moest vervolgens afrekenen met Pascal de Baar, die door de pech van Van den Brink fysiek aan de leiding reed in de etappe. De Baar bleef vechten, maar bleef op drie minuten van Van Kasteren steken. Voor Van Kasteren was het zijn tweede etappezege in deze Dakar Rally, nadat hij ook zegevierde in de zevende etappe. Jaroslav Valtr kwam weer op het podium, hij werd derde. Ales Loprais is nog altijd klassementsleider, maar finisht op 11.09 minuten achterstand van Van Kasteren en werd vierde. In het klassement heeft hij daardoor een kwart van zijn voorsprong ingeleverd.

Bij de andere kanshebbers is de schade aanzienlijk groter en dat kwam door een zeer merkwaardig moment na 136 kilometer in de etappe. Op vrijwel hetzelfde punt vielen Martin van den Brink en Martin Macik stil. Dat was te wijten aan een Chott of een stuk terrein dat door regenval onder water was komen te staan. Macik en Van den Brink stonden daar vast. Macik verloor 57 minuten, Van den Brink kwam bij het volgende tussenpunt met 40 minuten achterstand door. Zijn zoon Mitchel van den Brink gaf 57 minuten toe. Mogelijk heeft de jonge Van den Brink assistentie verleend aan zijn vader, maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Kees Koolen zit ook in de problemen. De wereldkampioen Cross-Country staat iets verderop al een paar uur stil.

Martin van den Brink bereikte de finish op 41 minuten van Van Kasteren. De dagwinnaar van de negende etappe is daardoor opgeschoven naar de tweede plek in het klassement. Ben van de Laar eindigde net achter Van den Brink op de negende plek met 47.19 minuten achterstand. Macik finishte op 49.59 minuten achterstand, net voor Mitchel van den Brink met een achterstand van 55.08 minuten.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 9 - Trucks

Positie Coureur/monteur/navigator Team Tijd + verschil 1 Janus van Kasteren / Darek Rodewald / Marcel Snijders #502 - Team de Rooy 3u40m52s 2 Pascal de Baar / Stefan Slootjes / Marcin Krüger #507 - Riwald Dakar Team +00.03.06 3 Jaroslav Valtr / Rene Kilian / Tomas Sikola #505 - Tatra Buggyra ZM Racing +00.04.21 4 Ales Loprais / Petr Pokora / Jaroslav Valtr Jr #508 - Instaforex Loprais Praga +00.11.09 5 Martin Soltys / Roman Krejci / David Hoffmann #503 - Tatra Buggyra ZM Racing +00.20.33 8 Martin van den Brink / Rik Mouw / Erik Kofman #506 - Eurol Rallysport/Team de Rooy +00.41.00 9 Ben van de Laar / Dolf Huijgens / Jan van de Laar #512 - Fried van de Laar Racing +00.47.19 11 Mitchel van den Brink / Jarno van de Pol / Moi Torrallardona #511 - Eurol Rallysport/Team de Rooy +00.55.08