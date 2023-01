Janus van Kasteren wint 45ste Dakar Rally

Van Kasteren kende in de eerste week behoorlijk wat problemen, maar kwam in de tiende etappe aan de leiding van de Dakar Rally. Op één fout na kwam hij vanaf dat moment niet meer in de problemen. Van Kasteren won gedurende de vijftiendaagse in Saudi-Arabië drie etappes (SS7, SS9 en SS12) en bouwde zijn voorsprong vooral in het Empty Quarter uit toen andere coureurs in de fout gingen. Voor Van Kasteren is het zijn eerste grote overwinning in zijn vijfde deelname aan de Dakar Rally. Voor monteur Darek Rodewald is het zijn derde overwinning in de Dakar Rally, hij zat bij de overwinningen van Gerard de Rooy ook aan boord van de winnende equipe. Ook voor navigator Marcel Snijders is het zijn eerste eindzege in de Dakar Rally.

In de afsluitende rit van 136 kilometer kwam Van Kasteren niet meer in de problemen. Hij deed niet meer mee om de dagzege, maar bracht de Team De Rooy Iveco Powerstar veilig aan de finish. In het klassement eindigde Van Kasteren ruim een uur voor zijn eerste concurrent, Martin Macik. Martin van den Brink moest genoegen nemen met de derde plek in het klassement. Mitchel van den Brink verloor vroeg in de rally bijna drie uur en kwam die tegenslag niet meer te boven. De jongeling won wel een etappe en bleef uiteindelijk op de vierde plek steken.

Paskevicius wint slotrit voor Mitchel van den Brink

Vaidotas Paskevicius uit Litouwen heeft de afsluitende etappe van de Dakar Rally gewonnen. Hij was zeven seconden sneller dan Mitchel van den Brink en Jaroslav Valtr. Martin Macik werd vierde voor de Belgische coureur Igor Bouwens. Martin van den Brink gaf 3.20 minuten toe in de slotrit en hield Dakar-winnaar Van Kasteren net achter zich. Hij eindigde als zesde en gaf 6.01 minuten toe op de dagwinnaar. Martin Soltys werd zevende voor Robert Kasak. Rainbow-rijder Gerrit Zuurmond finishte op de tiende plek voor Tomas Vratny, Adwin Hoondert en Claudio Bellina.

Ad Hofmans voerde het groepje daarachter aan. De DAF-rijder kwam op de veertiende plek aan de finish. Richard de Groot bracht zijn Fireman Dakar Team-Iveco op de veertiende plek aan de finish. Jan van de Laar verloor in de laatste etappe ook nog wat tijd, hij kwam met 18.29 minuten achterstand aan de finish op de vijftiende plek. Pascal de Baar had nog problemen in de laatste kilometers, hij stond enige tijd stil. De Riwald-rijder kwam met een achterstand van 19.26 minuten aan de finish.

Slechts twaalf trucks hebben de volledige Dakar Rally volbracht.