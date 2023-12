Dakar-titel verdedigen doel Van Kasteren: Daar ga ik voor

De komende Dakar Rally begint op 5 januari en bij de trucks behoort titelverdediger Janus van Kasteren tot de topfavorieten. De 37-jarige rijder won de vorige editie door een sterke tweede week en gaat in 2024 voor titelprolongatie. De Brabantse coureur verschijnt met Team de Rooy aan de start, net als tijdens de vorige editie. De regerend kampioen zelf laat in een exclusief interview met Motorsport.com weten dat er genoeg kansen liggen om de beroemde rally opnieuw te winnen en wijst met name op zijn ervaring als winnaar. "Ik sta er heel anders in dat het jaar ervoor", vertelt de coureur. "Vorig jaar weet je dat je voorin mee doet, dan weet je dat je kan winnen. Dat is dan allemaal spannend. De meeste mensen vragen of ik niet de druk voel om weer te winnen, maar ik heb juist het gevoel dat ik er meer van kan genieten als ik er over een paar weken heen ga. Vooral omdat ik al een keer heb gewonnen. Voor de andere jongens is dat anders, zij willen allemaal een keer winnen. De druk is er voor mezelf een stuk minder op geworden."

Winnen blijft wel het doel voor Van Kasteren. "Natuurlijk. Ik ken mezelf, als ik in die truck zit, dan ga ik alleen maar voor het winnen en ben ik chagrijnig als ik niet win of als ik een slechte dag heb, maar het is wel anders", noemt de coureur, die wel een handvol concurrenten ziet. "Ik verwacht het meeste van Mitchel [van den Brink], [Martin] Macik en [Ales] Loprais. Gert Huzink ook, die kan snel zijn. En natuurlijk Vick [Versteijnen]. Zij willen allemaal voor het eerst winnen, voor mij is die druk veel minder." Juist op die ervaring vertrouwt Van Kasteren, want als hij één ding moet aanwijzen waarin hij de concurrentie af kan troeven is dat het wel. "Wij weten wat er komt, dus ik denk dat dat wel een goed ding is."

In 2023 won Van Kasteren met de Iveco drie keer een etappe. Komend jaar is het doel om zoveel mogelijk etappes binnen te hengelen, maar alles winnen gaat volgens de 37-jarige deelnemer niet lukken. "Daarvoor ligt het te dicht bij elkaar", zegt de De Rooy-man. "Andere jongens zoals [Martin] Macik en Mitchel [Van den Brink], die zijn er continu mee bezig, nu al. Die jongens leven er naar toe, ik heb gewoon een bedrijf. Bij mij komt dat pas als ik er naar toe ga."

In het team van De Rooy is wel het een en ander veranderd. Mitchel en Martin van den Brink reden volgend jaar nog voor die renstal, maar dit jaar staan ze op eigen benen en willen ze samen een gooi naar een eerste Dakar-titel doen. De twee coureurs hielpen Van Kasteren vorig jaar in de slotweek met het behouden van zijn voorsprong, maar ondanks het vertrek van de twee Gelderse coureurs ziet de titelverdediger weinig veranderingen. "Michiel Becx rijdt mee, dat is een maatje van mij. Als Michiel achter mij zit, dan weet ik honderd procent zeker dat ik een goede back-up achter mij heb", stelt Van Kasteren zelfverzekerd. "Wat dat betreft is het voor mij er niet slechter op geworden."

In het dagelijks leven is Van Kasteren vooral druk met zijn bedrijf in de machinehandel, maar volgens de coureur is dat geen belemmering om in Saudi-Arabië scherp aan de start te staan. "Qua tijd gaat dat goed. De tijd van het jaar - zo aan het begin van het jaar - komt goed uit bij mij", vertelt de coureur, die wel moet onderkennen dat door de drukte op de zaak de voorbereiding ten opzichte van de concurrentie wel wat minder is. "De voorbereiding is een stuk minder dan al die jongens, die er al heel het jaar mee bezig zijn. Ik heb filmpjes gezien dat ze alleen maar in de sportschool zijn, dat komt bij mij niet voor."

Parcours nog niet bestudeerd

Uit de woorden van Dakar-directeur David Castera blijkt dat de Dakar-organisatie ASO er alles aan doet om de 2024-editie een hele zware te laten worden. Bij de presentatie van het globale routeboek kwam ook naar voren dat de Spanjaard samen met zijn team hard heeft gewerkt om het een opgave voor de coureurs te laten zijn om alle waypoints te vinden en dat er gezocht is naar de zwaarste weg door de duinen. Van Kasteren weet nog niet hoe de route gaat lopen. "We gaan linksom naar het zuiden", vertelt de coureur, die zich nog niet echt gebogen heeft over de etappes. "Ik heb daar nog geen tijd voor gehad."

De Iveco waarmee Van Kasteren over een aantal dagen aan de start in Al Ula staat, is volgens de Brabander een hele sterke. "We zijn wel wat zwaarder, dus in de duinen is het wat minder, daar hebben we geen voordeel mee", vertelt de rijder in alle eerlijkheid. "Maar omdat het een marathonwedstrijd is, gaat het ons wel helpen. Als we voor de tweede week tijd verloren hebben, denk ik dat ik het dan wel weer goed maak." Ook op het gebied van eventuele tegenslagen gelooft Van Kasteren dat hij door zijn ervaring zichzelf goed kan herpakken.

Doordat de truck in 2023 al de snelste was, rijdt hij met nagenoeg dezelfde truck de komende editie. "Die is hetzelfde. Het is gewoon dezelfde truck. Alleen aan het chassis zijn er wat kleine dingen anders." Ook het team waarmee Van Kasteren aan de start staat is precies hetzelfde. Samen met Darek Rodewald en Marcel Snijders gaat de coureur, die voor de zesde keer aan de start verschijnt aan Dakar, deelnemen aan de woestijnrally. Of dat gebaseerd is op het sportprincipe never change a winning team? "Exact!", bevestigt de Brabantse coureur.

2023 naar de achtergrond

Vorig jaar won Van Kasteren de Dakar door met name in de tweede week zijn slag te slaan. De Team De Rooy-coureur heeft een jaar na dato het meeste onthouden van het winnen zelf. "Ja, winnen denk ik", vertelt de truckrijder over wat hem het meest bijgebleven is van 2023. "Dikke duinen, pfoe. Ik heb vooral onthouden dat ik gewonnen heb. De etappes vergeet ik meestal wel. Als ze mij vragen 'wat heb je etappe drie gedaan?', dan ben ik dat alweer vergeten." Over de gehele rally is er dus niet iets bijzonders blijven hangen. "Het was een Dakar zoals anderen", aldus de Brabander.