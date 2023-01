Janus van Kasteren nam in de elfde etappe de leiding in het klassement bij de trucks over. De Brabander predikte dat hij vanaf nu verdedigend zou kunnen rijden om de overwinning dit weekend over de streep te trekken. Niets is minder waar. Van Kasteren moest openen in de elfde rit naar het marathonbivak en kon de schade aanvankelijk aardig beperken, maar kwam na 195 kilometer in een duinpan terecht. Na zo’n elf minuten kon de coureur van De Rooy onder meer door de hulp van Mitchel van den Brink zijn weg vervolgen, maar de achterstand liep op.

Bij het volgende tussenpunt kwam Van Kasteren door op 21.30 minuten van Martin van den Brink, zijn voornaamste rivaal. De routinier uit Harskamp ging er met de overwinning vandoor in de 274 kilometer lange rit. Van Kasteren finishte op 21.29 minuten als vierde van de trucks en heeft het overgrote deel van zijn marge in het klassement ingeleverd. Martin Macik kwam als tweede aan de finish, 18.08 minuten achter Van den Brink. Pascal de Baar volgde kort daarna op 18.18 minuten, hij werd derde.

Van Kasteren kon de laatste kilometers weer op snelheid rijden en kwam tot de vierde plek, net voor Jaroslav Valtr en Richard de Groot. Martin Soltys werd zevende voor Claudio Bellina. Ben van de Laar eindigde weer in de top-tien op de negende plek, Ad Hofmans werkte een bijzonder sterke rit af en kwam op de tiende plek aan de meet. Mitchel van den Brink verloor ruim een uur toen hij met een probleem stilstond. Hij finishte op 1 uur, 41 minuten en 25 seconden achterstand. Het betekent dat hij vrijdag niet direct achter zijn kopmannen Van Kasteren en Van den Brink zal starten.

Janus van Kasteren heeft door de problemen in de elfde etappe nog slechts 1.12 minuten voorsprong over op Martin van den Brink. Macik staat derde op 47.46 minuten van Van Kasteren. Er zijn nog drie etappes te rijden in deze Dakar Rally.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 11 - Trucks

Positie Coureur/monteur/navigator Team Tijd + verschil 1 Martin van den Brink / Rik Mouw / Erik Kofman #506 - Eurol Rallysport/Team de Rooy 3u39m52s 2 Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda #501 - MM Technology +00.18.08 3 Pascal de Baar / Stefan Slootjes / Marcin Krüger #502 - Team de Rooy +00.18.18 4 Janus van Kasteren / Darek Rodewald / Marcel Snijders #507 - Riwald Dakar Team +00.21.29 5 Jaroslav Valtr / Rene Kilian / Tomas Sikola #505 - Tatra Buggyra ZM Racing +00.33.50