Donderdag bleef er van de voorsprong in het algemeen klassement nog een minuut over toen Janus van Kasteren met Marcel Snijders en Darek Rodewald ietwat knullig in een duinpan vast kwam te staan. Martin van den Brink had de achterstand in het klassement daardoor verkleind tot een minuut. Van Kasteren had ervoor kunnen kiezen om die minuut te koesteren en verdedigend te rijden, maar koos er op vrijdagochtend voor het tegenovergestelde te doen.

“In het marathonbivak zei iedereen dat ik rustig aan moest doen, dat ik m’n eigen ding moest doen”, zegt Van Kasteren in gesprek met Rallymaniacs. “Er zat best wel wat druk op vanmorgen, ik wil niet nog een keer zo in de duinen blijven staan. Ik wilde gewoon plankgas van start, alsof ik een uur moest goedmaken. Dat heb ik gedaan. Na twintig kilometer was ik Martin [van den Brink] al voorbij, Macik kwam ik niet veel later tegen. We zijn gewoon plankgas blijven rijden en hebben alleen maar getrapt. Dan is de concentratie ook beter, dat behouden en langzaam rijden is niets voor mij. Het was een superdag.”

Die benadering betaalde zich uit. Van Kasteren won 31 minuten op Van den Brink, die geplaagd werd door technische problemen. Met nog twee etappes en zo’n 290 wedstrijdkilometers te gaan ziet het er goed uit voor de Brabander. “Ik hoop dat ik ‘m morgen kan uitrijden. We krijgen nog duinen, er kan nog van alles gebeuren. We juichen pas bij de finish, maar dit is een belangrijk dagje.” Met een half uur voorsprong zou Van Kasteren zijn strategie weer kunnen veranderen, maar dat is hij niet van plan. “We gaan er weer vol op, we gaan ervoor zitten. Darek heeft me in de duinen geholpen, ze waren echt hoog. We hebben een nieuwe computer en daardoor maakt de motor wat minder toeren, maar dat is wel veiliger. Soms hadden we moeite, maar het zit goed.”

Zaterdag staat er een etappe van 153 kilometer op het programma met finish in Al Hofuf. Het zijn de laatste duinen van deze Dakar Rally.