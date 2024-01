Met een kleine vertraging door een ongeval bij de start van de auto's mocht ook truckrijder Janus van Kasteren zaterdag echt beginnen aan de Dakar. Nadat de Brabander vrijdag al overtuigend de proloog op zijn naam wist te schrijven, ging ook de eerste etappe mee met de De Rooy-coureur. De titelverdediger hield de hele race de concurrentie op achterstand en stond aan het einde zelfs met vier minuten voorsprong op nummer twee Gert Huzink in de boeken. In een eerste reactie is de Iveco-rijder dan ook heel blij met wat de eerste etappe bracht. "Dit is een superdagje", lacht de man uit Veldhoven.

Nadat de in het dagelijks leven directeur van een machinehandel vrijdag de snelste was, mocht hij kiezen welke startpositie hij in ging nemen. De Brabantse rijder liet er geen misverstand over verstaan dat hij als eerste van alle truckrijders het bivak wilde verlaten. Ondanks dat op papier dat een voordeel was, bleek in de praktijk dat er nog heel wat problemen voor hem waren. "Je start om de dertig seconden, dus je komt wel veel tussen het stof te zitten van andere deelnemers", vertelt de coureur daarover. "Maar op zich gaan ze eigenlijk over het algemeen aan de kant. Er zijn altijd een paar uitzonderingen, maar het gaat eigenlijk wel goed." Desondanks was er voor de De Rooy-man geen ontkomen aan om hier en daar flink stof te happen. "Je ontkomt daar niet aan, maar daar is vandaag niemand aan ontkomen. Dus wat dat betreft, is er geen verschil geweest."

Over de zwaarte van het parcours is Van Kasteren verdeeld. "Het eerste gedeelte was heel zwaar en dan heeft ie [de truck] wel even flink moeten trekken", noemt de titelverdediger. "Bij CP1 kregen we te horen dat de proef is ingekort. Dat betekent dat we na 120 kilometer wisten dat bij 280 de finish was. We moesten toen nog 160. Tot aan de stop ging alles goed." Met de stop bedoelt de Veldhovense rijder de twintig minuten verplichte pauze die hij elke dag moet maken. "Daarna kwamen wel veel stenen. Daar reden we veel rechtdoor. Je bent dan sneller en je probeert de banden wat te sparen."