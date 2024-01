Van Kasteren pakt verloren tijd terug met winst in vierde etappe Dakar Rally

Een uitstekende Dakar-dag voor Janus van Kasteren. De titelverdediger moest dinsdag als derde starten nadat de derde etappe enigszins in het water was gevallen, maar wist onderweg Ales Loprais en Martin Macik voorbij te steken en ging zodoende naar de snelste tijd toe. Daarmee voegt de Brabander daad bij het woord: na zijn verlies van maandag verzekerde de Iveco-man al dat hij de verloren tijd ruim goed ging maken. Door een matig eindschot van Loprais is ook de koppositie in het klassement weer terug bij Van Kasteren.

Het was een dag waar de koppositie in het begin van de etappe even wisselde tussen Loprais en Van Kasteren, maar daarna sloeg de Nederlander zijn slag en bouwde langzaam maar zeker zijn voorsprong uit. In het kielzog van de twee voornaamste titelkandidaten reden ook Martin Macik en Mitchel van den Brink goed, zij bleven op korte afstand. Bij het vierde meetpunt was de schok groot dat Loprais ineens kelderde achter Macik en Van den Brink, maar een punt verder bevond de Praga-man zich ineens weer voor de twee achtervolgers. Gert Huzink wilde na de slechte start van zijn Dakar Rally ook tijd goed maken, maar vond zich al snel diep in de middenmoot terug. De enige Renault-coureur in het veld kan daarmee voorlopig succes in de Dakar uit zijn hoofd zetten. Pascal de Baar was daarentegen weer bezig met wat hij de hele week al laat zien: stabiel rijden en geen gekke dingen met de Tatra doen.

Bij het een-na-laatste meetpunt kwam een einde aan het stabiele rijden van De Baar. De Nederlander verloor tijd en Michel Becx passeerde zijn landgenoot. Ook Jaroslav Valtr - die weer langzaam begon en sterk eindigde - was daar sneller dan zijn teammaat. In het slotstuk maakte De Baar nog wat mee, waardoor er nog zeven minuten verloren gingen.

Vooraan was het ondertussen al lang niet meer spannend. Het was duidelijk dat Van Kasteren alleen door technisch malheur de zege kon mislopen. Van den Brink en Macik vochten ondertussen onderling uit wie er derde ging worden. Bij de finish bleek echter dat die strijd niet om P3 ging, maar om P2. Macik was aan de streep het snelste, maar kreeg maar liefst 31 minuten tijdstraf aan de broek. Van den Brink profiteert zodoende en is de nieuwe nummer twee. Loprais kende een slecht slotstuk. Het lijkt erop dat de Praga van de Tsjech technische problemen kende, want tot dat moment reed de 43-jarige man uit Olomuc een foutloze etappe. Het leverde zoveel tijdverlies op dat ook de leiding in het klassement verloren ging.

Een eervolle vermelding voor Anja van Loon en haar combinatie. Het enige team dat volledig door vrouwen wordt gerund pakt een knappe top-tien.

Top-tien trucks vierde etappe Dakar Rally 2024

Volledige uitslag.