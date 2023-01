Van Kasteren was een klasse apart in de tweede etappe van de Dakar Rally. De kopman van Team De Rooy kwam met een voorsprong van 13.10 minuten aan de finish van de 431 kilometer lange proef. Na afloop ontstond er echter meteen discussie. Van Kasteren zou een waypoint gemist hebben. Dat is een digitaal gps-coördinaat waarmee de organisatie controleert of deelnemers wel de aangegeven route volgen. In een lange etappe kunnen er meer dan honderd van dergelijke waypoints verwerkt zitten.

Aan boord van de Iveco Powerstar heeft navigator Marcel Snijders twee tablets tot zijn beschikking waarop de route gelezen kan worden en de waypoints geregistreerd worden. Op de ene tablet ging dat wel goed, op de andere niet. “Er is discussie of we het waypoint ook op de andere tablet moeten hebben”, zegt Van Kasteren in gesprek met Rallymaniacs. “Voorheen was dat niet zo, daarom liet Marcel me ook gewoon rijden. Bij de finish hoorden we van de organisatie dat we het waypoint gemist hebben, daar heeft het team direct protest op aangetekend. De definitieve uitslag zal er voorlopig wel niet komen."

“We waren net een hoveniersbedrijf”

Na de lekke band van zondag deed Van Kasteren desondanks een uitstekende zaak, ook omdat klassementsleider Martin Macik veel tijd verloor. “Voor mijn gevoel heb ik vandaag dik gewonnen, zeker met de wetenschap dat Macik veel tijd verloren heeft. Ik ben heel blij met hoe we gereden hebben.” De tweede etappe was opnieuw een ouderwetse slooppartij. “De zwaarste etappe die ik gereden heb, dat weet ik zeker”, gaat Van Kasteren verder. “We hebben zoveel auto’s ingehaald, ook auto’s die wij echt niet zomaar voorbij rijden. We hebben ontzettend veel stenen gezien, takken en bomen omgezaagd. We waren net een hoveniersbedrijf.”

Van Kasteren kwam dan ook met schade aan de finish. “De voorruit ligt eruit, alle ramen zijn kapot. We hebben een deuk in de as, door een steen. Het materiaal heeft echt op z’n donder gehad. Normaal begint de Dakar wel iets rustiger, maar dit is echt een zware rally.” Dat is overigens precies waar de deelnemers na de vorige edities om gevraagd hebben. “We hadden altijd commentaar op hoe zwaar het was, maar onderweg tijdens de pauze spraken we ook anderen die zeggen dat het ongelofelijk zwaar is.”

Maandagmorgen kreeg Van Kasteren een tegenslag te verwerken. Teamgenoot Vick Versteijnen ligt door een kapotte motor uit de wedstrijd. Mitchel van den Brink stond er net als Van Kasteren goed voor in het klassement, maar hij kwam ook in de problemen. De jongeling uit Harskamp verloor ruim twee uur.