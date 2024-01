Van Kasteren legt tijdverlies in vijfde etappe uit: "Vast in een duinpannetje"

Voor de tweede keer deze Dakar Rally kende Janus van Kasteren een moeilijke dag. De Nederlander was bij het eerste meetpunt de snelste truck, maar daarna zakte de regerend kampioen ineens ver weg. Aan de streep kwam de Brabander bijna 25 minuten te kort op nummer één Martin Macik. Na afloop van de etappe legt de in het dagelijks leven directeur van een machinehandel uit wat er mis ging. "Op een gegeven moment sloeg de motor af, de versnellingsbak vertoonde kuren. Ik viel toen net over het randje in een klein pannetje", noemt de coureur. "Daar kwamen we dus echt niet meer uit."

Gelukkig voor Van Kasteren is Michiel Becx naar de Dakar afgereisd om in geval van nood een helpende hand toe te steken. "We hebben op hem moeten wachten, want we kregen hem met de stempels er ook niet uit", verklaart Van Kasteren. "We hebben denk ik een minuut of tien lopen kloten om het ding eruit gesleept te krijgen." Het leverde zoals gezegd flink wat tijdverlies op, waar de Brabantse rijder van baalt. Zeker ook omdat het slot nog vrij goed verliep. "De laatste honderd kilometer is prima gegaan."

Van Kasteren was niet te spreken over het parcours van de dag. Voordat de special stage begon, had de coureur er al bijna een halve dag op zitten. "Vijfhonderd kilometer sturen voordat je er bent, een uurtje of vijf, zes. Het was eigenlijk een hele lange rechte weg. Dat is vanaf thuis nog voorbij Parijs", verzucht de man uit Veldhoven, die ondanks het vele tijdverlies nog altijd de klassementsleider is. "Toen we startten ging eigenlijk alles prima. Ik zag Mitchel [van den Brink] wel de hele tijd in de spiegel, maar die zat voor mijn gevoel wel langer weg dan dertig seconden dat hij achter mij gestart was en [Ales] Loprais zag ik niet."

Ondanks de tegenvallende dag is er nog geen man over boord. Van Kasteren heeft het klassement nog stevig in handen en is absoluut gezien zelfs uitgelopen. "We hebben wat tijd verloren op Mitchel, maar daar stonden we ruim voor. Macik stonden we drie kwartier voor. Loprais heeft technische problemen, dus eigenlijk ben ik wel tevreden met vandaag", vertelt de rijder in zijn eerste reactie.