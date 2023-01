Van Kasteren ging in de zwaarste etappe van de recente Dakars als een kogel van start. Op het tweede tussenpunt noteerde hij de snelste tijd en vanaf dat moment liep hij alleen maar uit op Ales Loprais, de enige die het tempo enigszins kon volgen. Aan de finish bedroeg het verschil 13.10 minuten met de Tsjech van Praga. Voor Van Kasteren was het zijn eerste dagsucces in de Dakar Rally, waardoor hij ook klassementsleider zou worden. Maar de jury oordeelde anders. Van Kasteren heeft vijftien minuten tijdstraf gekregen voor het missen van een waypoint.

Hij is daardoor teruggevallen tot de tweede plek en de dagzege was voor Loprais, die daarmee zijn eerste etappe sinds de Dakar van 2018 won. Van Kasteren eindigde op 1.50 minuut als tweede, Martin van den Brink kende een sterke dag. Hij werd derde op 6.11 minuten van Loprais. Hij toonde daarmee beterschap nadat hij zondag geteisterd werd door een technische storing. Jaroslav Valtr noteerde bij het eerste tussenpunt nog de snelste tijd, maar viel daarna terug. Hij kwam op 23.10 minuten van de dagwinnaar aan de finish.

De Belg Igor Bouwens finishte als vijfde met Ben van de Laar op een knappe zesde plek. Martin Macik begon als klassementsleider bij de trucks aan de tweede etappe. Hij kreeg al vroeg in de special problemen. Na 105 kilometer stond de Tsjechische rijder enige tijd stil en verloor hij bij het volgende tussenpunt maar liefst 47 minuten. Verderop liep het nog een keer spaak voor de Iveco-rijder, het verlies liep op tot bijna anderhalf uur. Macik kwam achter Claudio Bellina op de achtste plek aan de finish. Ook Martin Soltys verloor tijd, hij werd negende voor de Hongaar Miklos Kovacs.

Richard de Groot werd elfde, Gerrit Zuurmond eindigde op de dertiende plek. Ben de Groot reed de etappe knap uit op de veertiende plek, Kees Koolen verloor ook aardig wat tijd. De wereldkampioen Cross-Country stond ook enige tijd stil en kwam op iets meer dan twee uur aan de finish.

Mitchel van den Brink was misschien wel de meest indrukwekkende Nederlander in het openingsweekend. Maandag ging het beduidend minder. Om nog onbekende reden viel de Iveco-rijder stil. Na ruim een uur kon hij zijn weg weer vervolgen, hij heeft de finish bereikt op 2 uur en 24 minuten achterstand. Gert Huzink viel na zo’n tachtig kilometer in de tweede etappe stil. De kopman van Riwald Dakar had problemen met de turbo van zijn Renault-truck. Huzink heeft zijn weg na ruim vier uur kunnen vervolgen, maar is op moment van schrijven nog niet aan de finish.