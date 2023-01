Van Kasteren boos en gefrustreerd: “Hier ben ik even ziek van”

“Zo’n proloog op de eerste dag, daar kan weinig misgaan”, zegt Van Kasteren in gesprek met Rallymaniacs. “Op de tweede dag lagen we ruim dertien minuten voor en kregen we vijftien minuten tijdstraf waarvan we weten dat we ‘m gehaald hebben.” Het team ging in beroep tegen de beslissing van de stewards om een tijdstraf uit te delen, maar woensdagmiddag kwam het bericht dat Van Kasteren de tijd en de overwinning niet terugkrijgt.

Daarna ging het van de regen in de drup voor de coureur uit Veldhoven. “Gisteren moest ik de auto dertig keer resetten, verlies je weer heel veel tijd”, zegt hij over de motorstoring die hem dinsdag parten speelde. “De monteurs hebben de hele nacht gewerkt om alle onderdelen te vervangen. Halverwege de proef van vandaag: weer hetzelfde. Storing, storing, storing. Tot overmaat van ramp stonden we vijftien kilometer voor de finish tegen een duin op en hadden we geen diesel meer. Het een zal wel met het andere te maken hebben, maar op een gegeven moment ben je er wel klaar mee.”

Van Kasteren kwam boos en gefrustreerd aan de finish, een uur achterstand op de teller. In het klassement is hij naar de vijfde plek gezakt, 58 minuten achter leider Ales Loprais. In deze Dakar Rally is echter geen duidelijke favoriet en met uitzondering van Loprais heeft iedereen zijn portie pech gehad. “Als de auto het wel doet, dan hoop ik er wel op. Maar dit is niet goed voor het vertrouwen. Als wij rijden heeft niemand het tempo, Martin Macik misschien. En dat is het frustrerende en misschien ook wel het mooie van deze sport: Je hebt zoveel dingen niet zelf in de hand. Je kunt de hele dag voluit gaan en alles goed doen, maar er hoeft maar één ding van 25 cent kapot te gaan of een ander die een foutje maakt… Dat kan mij die rally kosten en daar ben ik even ziek van.”

De monteurs van Team de Rooy gaan woensdagavond weer aan de slag om het probleem met de motorstoring te maken. Teamgenoot Vick Versteijnen viel al op de eerste dag uit met een kapotte motor.