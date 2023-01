Italiaanse toeschouwer overleden na ongeluk in Dakar Rally

Het gaat om een toeschouwer van Italiaanse afkomst, die in de duinen naar de rally stond te kijken. "Een toeschouwer stond achter een duin te kijken en kreeg op dat moment een ongeluk op het parcours", zegt de organisatie dinsdagavond in een verklaring. "Hij is per helikopter geëvacueerd naar het ziekenhuis, maar is tijdens de transfer helaas overleden."

Het is niet duidelijk wanneer het ongeluk precies gebeurd is. Ook zijn geen details naar buiten gebracht of er een deelnemer uit de karavaan betrokken was bij het ongeluk.