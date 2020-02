In memoriam Edwin Straver: Motorrijder in hart en nieren

Straver werd op 12 april 1971 geboren in Almkerk en kwam al vroeg in aanraking met de wegracefamilie. Zijn vader Anton was wegracecoureur, die vijfmaal Nederlands kampioen werd en betrokken was bij de carrière van Grand Prix-racer Jack Middelburg. In die hoedanigheid kreeg Straver de passie van zijn vader mee.

Aan het eind van de jaren ’80 zette de Rijswijker zelf voor het eerste de helm op en debuteerde hij in de motorcross. Na diverse deelname aan het Nederlands kampioenschap maakte hij aan het eind van de jaren ’90 de overstap naar de wegracerij, maar zijn hart lag bij het zand. Het crossen en rijden van enduro’s vond hij veel leuker. Vanaf 2004 legde hij zich meer toe op het rijden van enduro-wedstrijden en dat bleek de opstap naar de rallysport.

In 2012 reed hij de Erzberg Rodeo, zijn debuut in de rally-raid. Na het opdoen van ervaring in de rallysport had Straver zijn blik gericht op de Dakar Rally. Straver kwam onder meer in actie in de Germany Baja en reed ook diverse keren de Serres Rally in Griekenland. Door een valpartij tijdens de Merzouga Rally in 2016 moest deelname aan de Dakar Rally uitgesteld worden. Kwalificatie was niet mogelijk.

Straver reed de Dakar in de meest pure vorm

Een jaar later slaagde Straver er wel in zich te kwalificeren en zo kon het dat hij in 2018 aan de start stond van de Dakar Rally in Zuid-Amerika. Vanaf het eerste moment reed Straver met een behoudende strategie. Bovendien reed hij de Dakar ‘op de kist’, zonder de assistentie van monteurs. Voor Straver was het de meest pure vorm om de uithoudingsproef te beleven. Het halen van de finish was het doel, ook toen een mooie positie in het verschiet lag. Straver haalde de finish van zijn eerste Dakar Rally op de 49ste plaats.

In 2019 begon de motorrijder met dezelfde strategie aan zijn tweede Dakar. Opnieuw hield hij zich niet bezig met het klassement. Dat was bijzaak. Straver reed naar eigen zeggen op aankomen en liet zich niet van de wijs brengen door andere deelnemers die harder gingen. Op ‘70 procent’ bereikte hij de finish, al ging alles door de ervaring van een jaar eerder wel makkelijker. Die ervaring bracht hem de rust en zo kwam Straver veel makkelijker in het ritme dat een kistrijder nodig heeft om een goede Dakar te rijden.

Foto: Rallymaniacs

Uiteindelijk rolde er – tot zijn eigen verrassing – een overwinning uit in het kistklassement. Hij kreeg de leidende positie in dat klassement pas laat in de rally in de schoot geworpen, maar Straver was allerminst van mening dat het een cadeau was. Hij had er keihard voor moeten werken en dat was ook de realiteit. Het speciaal ingerichte bivak voor de kistrijders werd gedurende de rally steeds stiller, een teken dat de wedstrijd zijn sporen achterliet. Waar andere rijders de finish niet bereikten, bleef Straver gedecideerd rijden.

Geliefd in het bivak, gepassioneerd voor de sport

Dit jaar ging Straver op herhaling en had hij de beschikking over een gloednieuwe machine. Hij begon echter niet met de ambitie om zijn overwinning van een jaar eerder te verdedigen. Desondanks presteerde hij weer solide met voorafgaand aan de elfde etappe een 38ste plaats in het algemeen klassement, in het kistklassement bezette hij de vierde plaats. Straver koos voor een behouden koers. Vooral op de stenen, waar het gevaar op de loer ligt, bouwde de onderhoudsmonteur zekerheid in. In de duinen voelde hij zich beter thuis en ging het rijden ook een stuk makkelijker.

Door zijn gepassioneerde benadering was Straver een geliefde figuur in het bivak. Zijn aanpak en de manier van rijden leverde hem aanzien in de Dakar-familie op. Na het afwerken van een vaak loodzware proef kwam hij dan terug in het bivak waar hij dan vaak nog zelf onderhoud moest plegen aan de KTM. Dat deed hij een groot deel van de tijd met een glimach. Een praatje over de route, de motor of andere belevenissen ging hij nooit uit de weg. Ondanks dat Straver pas voor de derde keer aan de Dakar Rally meedeed, hoorde hij als geen ander thuis in het circus. Hij ademde de spirit van de wedstrijd zoals die ooit door oprichter Thierry Sabine werd bedacht.

Straver was geen coureur die veel risico’s nam op de motor. Ook tijdens de jongste Dakar benadrukte hij nog maar eens dat veiligheid voorop stond. Straver was zich – net als zijn collega’s – bewust van de gevaren. Ook toen collega-rijder Paulo Goncalves overleed, benadrukte Straver dat hij de risico's van deze sport accepteerde. "Als je dat niet kunt, moet je thuisblijven", klonk het nuchter.

Helaas kwam hij op donderdag 16 januari na 124 kilometer in de elfde etappe uiterst ongelukkig ten val. Na reanimatie werd hij naar een ziekenhuis in Riyad overgebracht waar al snel bleek dat de situatie uitzichtloos was. In een Nederlands ziekenhuis overleed de motorrijder in de nacht van donderdag op vrijdag aan de gevolgen van zijn verwondingen. De motorsportwereld heeft vrijdag een bijzonder goede coureur en bovenal een mooi mens verloren.

Rust zacht, Edwin.