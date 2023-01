In beeld: De 30 mooiste foto's van de eerste week van Dakar 2023

Druk op de bovenstaande pijltjes om de foto's te bekijken.

De 2023-editie van Dakar is tot dusver een loodzware gebleken. Na de marathonetappe van zaterdag en zondag hebben de deelnemers maandag eindelijk een dagje zonder klassementsproef. In het bivak in Riyadh hebben zij dus kunnen genieten van een welverdiend dagje rust, hoewel er bij de nodige deelnemers wel het nodige gesleuteld moest worden na de beproevingen van de eerste week.

Dinsdag wordt de Dakar Rally hervat met de negende etappe, waarbij koers wordt gezet richting het Lege Kwartier. De zandduinen in die woestijn bezorgen de deelnemers daarbij opnieuw een flinke uitdaging, zoals de eerste week ook uitdagend bleek. In de eerste week van de rally is het nodige gebeurd, maar ook is de reputatie als fotogeniek evenement opnieuw bevestigd. Ter terugblik op de proloog en de eerste acht etappes zet Motorsport.com dertig foto's op een rij waarin de beproevingen van de eerste fase van Dakar duidelijk te zien zijn. Wie meer beelden van de rally tot dusver wil zien, kan daarvoor terecht in de complete galerij van Dakar 2023.

Algemeen klassement auto's na etappe 8

Rijder Auto Tijd Straftijd 1 N. Al-Attiyah Toyota 31.02.58 0.10 2 H. Lategan Toyota +1.03.36 20.00 3 L. Moraes Toyota +1.20.22 4 S. Loeb Prodrive +1.52.06 2.00 5 G. De Villiers Toyota +2.04.20 4.00 6 R. Dumas Toyota +2.27.11 2.00 7 M. Prokop Ford +2.37.00 8 B. Baragwanath Century +2.42.06 8.00 9 H. Wei SMG HW2021 +3.15.03 1.00 10 J. Yacopini Toyota +3.40.22 0.10 Algemeen klassement motoren na etappe 8 Rijder Motor Tijd Straftijd 1 S. Howes Husqvarna 30.34.16 1.00 2 K. Benavídes KTM +0.13 3.00 3 M. Klein KTM +0.13 4.00 4 T. Price KTM +1.58 1.00 5 P. Quintanilla Honda +2.45 2.00 6 A. Van Beveren Honda +2.49 7 D. Sanders GasGas +7.03 4.00 8 J. Barreda Bort Honda +7.21 1.00 9 J. Cornejo Honda +19.32 10 M. Walkner KTM +22.35 Algemeen klassement trucks na etappe 8 Rijder Truck Tijd Tijdstraf 1 A. Loprais Praga 36.30.58 15.00 2 Ma. Van den Brink Iveco +16.17 3 J. Van Kasteren Iveco +38.03 15.00 4 M. Macik Iveco +38.50 1.10 5 Mi. Van den Brink Iveco +1.51.51 1.00 6 J. Valtr Tatra +2.40.02 7.30 7 K. Koolen Iveco +4.43.46 3.00 8 M. Soltys Tatra +4.53.10 45.00 9 B. Van de Laar Iveco +7.34.16 10 I. Bouwens Iveco +9.10.27