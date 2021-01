Huzink strandt met motorpech in tweede etappe Dakar 2021

Huzink viel maandag in de tweede etappe na zo'n 45 kilometer stil. Dat gebeurde in de eerste duinenpartij van de rally. De Renault-truck met hybride-technologie gaf de geest en op locatie repareren bleek onmogelijk te zijn. Huzink wacht derhalve op een welwillende collega, die door het restant van de 457 kilometer lange etappe moet slepen. Dat wordt nog een behoorlijke operatie.

Zondag verloor Huzink in de eerste etappe ook al tijd. Dat kwam toen door een lekke band en een naar eigen zeggen 'onhandige krik'. Het tijdverlies bedroeg in de eerste etappe 47 minuten. Zaterdag scoorde Huzink in de korte proloog nog de zevende tijd.

Het is voor het tweede jaar dat Huzink met de hybride-truck aan de start komt. Vorig jaar eindigde hij op de 24ste plaats bij de trucks nadat er gedurende de wedstrijd wat kinderziektes aan het licht kwamen.

