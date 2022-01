Nadat hij vorig jaar in dienst van het Nederlandse BAS Dakar nog keurig vijfde werd in het eindklassement van de Dakar Rally, maakte Skyler Howes afgelopen jaar de overstap naar het fabrieksteam van Husqvarna. De Amerikaan hoopte in zijn vierde Dakar-deelname op een podiumfinish, maar na vijf etappes is het avontuur van de 29-jarige motorrijder uit Californië ten einde.

Howes eindigde de vijfde etappe met start en finish in Riyadh nog in de top-10, maar de Amerikaan was tijdens de klassementsproef onderuit gegaan en daarbij op zijn hoofd gevallen. Howes herinnert zich niets van zijn val en raakte kort na de finish onwel, terwijl hij ook last had van zijn enkel en schouder. De Husqvarna-rijder werd daarop door de organisatie overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij verder onderzocht zal worden.

Hoewel de exacte aard van zijn verwondingen dus nog even op zich laat wachten, staat wel al vast dat Howes vrijdag niet meer aan de start zal verschijnen van de zesde etappe. Het is een enorme domper voor de Amerikaan, die voorafgaand aan de etappe met een achtste plek nog de best geklasseerde Husqvarna-rijder was in het algemeen klassement.

Ook Barreda hard onderuit

Naast het wegvallen van Howes eist de vijfde etappe mogelijk ook de tweede grote naam in het motorklassement. Ook Honda’s Joan Barreda ging donderdag namelijk hard onderuit. De Spanjaard kwam tussen kilometer 265 en 270 ten val en blesseerde daarbij zijn schouder. De Spanjaard reed in tegenstelling tot Howes wel zelf terug naar het bivak, waar hij vrijdagochtend een knoop zal doorhakken over het wel of niet vervolgen van zijn Dakar-deelname.

Barreda is bezig aan zijn twaalfde Dakar Rally. De Honda-rijder pakte woensdag zijn 29ste etappezege in de woestijnrally, maar haalde al vijf keer eerder niet de finish van Le Dakar.