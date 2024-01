Na een incidentrijke eerste etappe konden de motoren in de Dakar Rally zich opmaken voor een tweede uitdaging in de woestijn van Saudi-Arabië. Er stond een 462 kilometer lange etappe op het programma. De dag voor Lorenzo Santolino - die zaterdag nog verrassend sterk met de Sherco reed - was echter een hele korte. Nog voor het eerste meetpunt begaf zijn machine het en na van alles geprobeerd te hebben moest de Spanjaard opgeven. Een bittere pil voor zowel de rijder en het team, die toch op meer hadden gehoopt na de goede openingsdagen. Mason Klein was de eerste dagen met zijn Kove ook een verrassend sterke deelnemer, maar na 46 kilometer ging er wat mis met zijn motor. De Amerikaan verloor heel veel tijd en maakt een duikeling in het klassement.

Vooraan leek het erop dat het een driestrijd ging worden tussen Jose Cornejo, Luciano Benavides en Pablo Quintanilla. Cornejo was als een van de eersten vertrokken en kreeg zodoende flink wat bonificaties in de tas mee, maar ondanks zijn vroege start legde hij een strak tempo op de mat. De ene na de andere coureur beet zich stuk op zijn tijd, waaronder winnaar van de eerste etappe Ross Branch. Benavides was samen met Quintanilla de enige die aan de tijden van de Chileen konden tippen, maar met in het achterhoofd de bonificaties voor Cornejo moesten beide heren flink wat snelheid zien te vinden om de strijd echt spannend te maken. Halverwege slaagde Quintanilla daar wel in, want de Honda-man kwam op een seconde van zijn teamgenoot in de virtuele stand terecht.

Richting het einde van de etappe bleek echter dat Quintanilla het moordende tempo van Florimo niet kon volgen en moest hij langzamerhand toezien dat de winst uit zicht verdween. Benavides sprong zelfs over de Chileense coureur heen. Cornejo bleef uit de problemen en won zo zijn eerste etappe van 2024 en zijn zesde in totaal.

Verder achterin zag Branch ook zijn leiding in het klassement in gevaar komen, maar door een strakke eindsprint bleef dat hem bespaard. Ricky Brabec heeft het behalen van een flinke bak bonificaties en daardoor een top-vijf ook goede zaken gedaan in de tussenstand. Stefan Bühler is met een stabiel tempo ook goed de dag doorgekomen en klom gestaag naar een vijfde plek. Sam Sunderland hield ook lang zijn kruit droog, tegen het einde versnelde de Britse GasGas-coureur en trok zo net voor Toby Price de zesde tijd over de streep. Joan Barreda - die gisteren lange tijd bij ernstig geblesseerde Joaquim Rodrigues wachtte en daardoor wat tijd verloor - bleef ook bewonderenswaardig kalm en werd achtste.

Ook Skyler Howes bevindt zich na twee dagen ploeteren weer in de top-tien. De Amerikaan werd vorig jaar derde, maar na een rommelige start stond zijn naam aan het begin van de dag op de 23e plaats in de tussenstand. Adrien van Beveren beloonde zichzelf na een nagenoeg foutloze dag met een mooie top-tien klassering.

Top-tien motoren en favorieten tweede etappe Dakar Rally 2024