Het is Guerlain Chicherit gelukt om na woensdag ook de donderdagse etappe in de Dakar Rally te winnen. De Fransman had in het tweede gedeelte van de special stage een enorm hoog tempo, waar geen concurrent zich aan kon meten. Carlos Sainz sr. is derde geworden, maar is wel de relatieve winnaar van de dag. De enige concurrent in het klassement Sébastien Loeb kende een dramatisch begin van de etappe toen de ophanging van zijn Prodrive het begaf. De Fransman is nog onderweg, maar lijkt meer dan anderhalf uur te verspelen.

Het duurde even voordat de eerste tijden doorkwamen, maar het was duidelijk dat Sainz erop gebrand was om na de matige woensdag op donderdag toe te slaan. De Audi-coureur stoof werkelijk uit het startgebied weg en bouwde een kleine voorsprong op nummer twee Loeb. Niet veel later kwam het moment dat het klassement in het slot viel: Loeb viel stil. Na ingrijpen van het assistentieteam van de Franse coureur kon hij zijn weg wel vervolgen, maar de achterstand was gigantisch geworden. Het nieuws was onderweg bij het tweede tankpunt ongetwijfeld bij Sainz binnengekomen, want daarna liet de routinier de teugels wat vieren. Voor Chicherit het moment om juist een tandje bij te zetten en met een rap tweede gedeelte sloeg hij voor de tweede dag op rij zijn slag. Ook Guillaume de Mevius kon toeslaan en snelde in de slotkilometers Sainz voorbij.

Moraes leek te profiteren, maar kende vlak voor het einde van de etappe ook technische problemen. De Braziliaan ziet het podium door zijn vingers glippen en lijkt naar de vierde plek te zakken. De sterk debuterende De Mevius staat voorlopig tweede. Loeb houdt de derde plaats in het klassement in handen.

Naast Loeb was ook Stéphane Peterhansel aan de beurt. De Audi-coureur kende een vervelende dag. Heel erg zal Monsieur Dakar daar niet van balen, hij heeft de tweede Dakar-week zich ten doel gesteld om Sainz naar de titel te brengen. Ook Mathieu Serradori had op meer gehoopt. Een sterk begin werd niet opgevolgd met een goed tweede gedeelte. De Franse Century-man verloor een dik half uur in de slotkilometers. Het was sowieso geen proef voor Century, want ook Brian Baragwanath verloor veel tijd.

De winnaar van de Dakar kan met potlood al ingevuld worden, Sainz sr. moet hele gekke dingen doen wil hij dat niet worden. Voor de rest van het podium is het wat spannender. De Mevius staat voor Loeb, maar het gat is niet heel groot.

Top-tien en Nederlanders auto's elfde etappe Dakar Rally 2024